«Таблетка от депрессии»: Психолог назвала необычное свойство собаки

22 апреля 2026, 16:06

Психолог Абравитова: Наличие собаки помогает избежать депрессии

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Домашние собаки являются универсальной «таблеткой» от депрессии. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.





Она пояснила, что собака в доме — это высокая ответственность. Когда человек занят делами и испытывает большой спектр эмоций, ему сложно уйти в депрессию.





«Собака даёт хозяину огромное количество эмоций. А наличие эмоций как раз и не позволяет человеку погружаться в депрессию. Какие бы коллизии ни происходили с хозяином, собака оттягивает на себя его внимание», — отметила Абравитова в разговоре с RT.