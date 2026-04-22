«Таблетка от депрессии»: Психолог назвала необычное свойство собаки
Психолог Абравитова: Наличие собаки помогает избежать депрессии
Домашние собаки являются универсальной «таблеткой» от депрессии. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.
Она пояснила, что собака в доме — это высокая ответственность. Когда человек занят делами и испытывает большой спектр эмоций, ему сложно уйти в депрессию.
«Собака даёт хозяину огромное количество эмоций. А наличие эмоций как раз и не позволяет человеку погружаться в депрессию. Какие бы коллизии ни происходили с хозяином, собака оттягивает на себя его внимание», — отметила Абравитова в разговоре с RT.
В этой связи психолог посоветовала завести питомца тем, кто не хочет допустить у себя депрессию и мечтает о животном.