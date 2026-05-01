«Портал в неизвестность»: Кинологи рассказали, почему собаки теряются в многоквартирном доме
Мы привыкли полагаться на собачье обоняние, которое позволяет питомцу великолепно ориентироваться на любой местности. Однако многие собаководы скажут, что, попадая в многоэтажный дом, картина совершенно меняется: питомец не с первого раза может обнаружить дверь собственной квартиры.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собака отлично ориентируется в двумерном пространстве земли, но многоэтажный дом с его вертикальными связями, лифтами и лестницами, превращается в целый лабиринт, где привычные природные алгоритмы больше не работают.
Вертикальная плоскостьСобаки инстинктивно привыкли ориентироваться на земле, в горизонтальной системе координат. Многие исследования доказывают, что животные умеют даже определять нужное направление как по компасу – они понимают, где север, где юг. А вот к вертикальной плоскости ни предки собак, ни они сами не привыкли. Поэтому на этажах запутаться намного проще.
Другой поток запаховКазалось бы, тогда на помощь должно прийти отличное обоняние. Но и здесь есть загвоздка: запахи в подъезде распределяются не так, как на улице. Теплый воздух здесь будет подниматься, холодный – опускаться. В итоге, если вы живете на 5-м этаже, а находитесь на 1-м, то запах дома буквально будет «утекать» от питомца.
Нет четкого «якоря»Также собаки умеют ориентироваться по конкретным предметам на улице, отлично запоминают, где им нужно свернуть. Но говоря о многоквартирном доме, скажем прямо: каждый этаж очень часто практически ничем не отличается от другого. Поэтому иногда питомец даже пытается подойти к чужой двери квартиры, которая, например, находится ровно под вами. Направление он определил верно, а вот этаж посчитать уже не получилось.
Лифт как портал в неизвестностьЕсли вы пользуетесь лифтом, путаница становится еще сложнее: собака не понимает принцип его работы. Для нее это просто непонятная кабина, которая трясется, но животное не связывает с ним подъем наверх и спуск.
По словам Голубева, не стоит ругать собаку за то, что она теряется у дверей соседей. Вместо этого помогите ей создать более четкие «якоря»: положите возле двери яркий коврик или поставьте заметный предмет. Несколько раз пройдите с собакой медленный маршрут, давая ей тщательно все обнюхать. И помните: если питомец потерялся в подъезде, лучшая тактика – сесть на месте и спокойно звать его, а не бегать по этажам, создавая хаотичный шум.