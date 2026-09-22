«Источник зла»: Священник рассказал, можно ли носить вещи покойного

22 сентября 2026, 18:15

Протоиерей Ильичёв: вещи покойного не несут отрицательной энергии

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Можно ли носить одежду умершего человека или лучше от нее избавиться? Многие боятся, что вещи покойного несут негативную энергию, «карму» или могут навредить тому, кто их наденет.





Протоиерей Димитрий Ильичёв в беседе с «Радио 1» напомнил, что в церковной традиции вещи усопшего раздавали с просьбой о молитве и на добрую память — и в этом нет ничего опасного. Одежда умершего — не источник зла, а возможность проявить милосердие и попросить молитвенной памяти о человеке.





«Речь идет не только об одежде. Однако именно вокруг этого чаще всего возникает предубеждение: будто она может нести какую-то отрицательную энергию или "карму". Но человек в ней не умер, это просто его хорошая одежда. Конечно, ее все будут стирать, перед тем как отдавать, но ничего в ней такого не может быть», — сказал он.

«От квартиры умершего родственника никто не отказывается. Наоборот, еще и будут драться, хотя в этой квартире человек мог даже скончаться. И ничего, все нормально. То же самое касается ювелирных украшений и любых других вещей. Если имущество умершего не вызывает у людей ужаса, то и одежда не должна восприниматься как что-то опасное. Никакой кармы одежда в себе не несет, никакой отрицательной энергетики на ней нет», — отметил протоиерей Димитрий Ильичёв.

«Это как раз те вещественные моменты, атрибуты, за счет которых мы можем оказать милость человеку — или нуждающемуся, или просто хорошему, доброму человеку, которого мы просим помолиться о покойном. Поэтому если есть возможность отдать вещи умершего — это можно и нужно сделать. Принять их тоже можно с благодарностью и спокойной душой. Это будет только благое дело, и никак иначе», — резюмировал собеседник.