«Сущности в облике»: Священник объяснил, какие сны можно расценивать как божье послание
Протоиерей Ильичёв: после снов со святыми появляются радость и спокойствие
Сновидения можно воспринимать по-разному: многие верят, что они бывают вещими, а кто-то относится к ним совершенно скептически. Где правда, и что, если во сне приходят умершие родственники или святые?
Протоиерей Димитрий Ильичёв в беседе с «Радио 1» объяснил, как различить что-то означающий сон от пустого.
«К нам приходят во сне умершие родственники, потому что мы по ним скучаем и думаем об этом. Но, скорее всего, к нам приходят духи в облике близких. Судить сон можно по его плодам: если явился святой, то появляется радость. Если вы чувствуете после сна тревогу и страх, то это от лукавого», — сказал он.
По словам собеседника, следует больше и глубже молиться за тех близких, в виде которых приходят сущности во сне.
«И нужно как можно меньше говорить об этом. Потому что если мы не покажем, что испугались или заинтересовались, то все отойдет. Эффекта не будет. Если будем сходить с ума, то оно будет продолжаться», — объяснил Ильичёв.
Он отметил, что Бог, если захочет, может передать людям послание в любом виде, и сновидения здесь могут быть ни при чем.