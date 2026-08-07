«Сущности в облике»: Священник объяснил, какие сны можно расценивать как божье послание

07 августа 2026, 09:53

Протоиерей Ильичёв: после снов со святыми появляются радость и спокойствие

Фото: iStock/SeventyFour

Сновидения можно воспринимать по-разному: многие верят, что они бывают вещими, а кто-то относится к ним совершенно скептически. Где правда, и что, если во сне приходят умершие родственники или святые?





Протоиерей Димитрий Ильичёв в беседе с «Радио 1» объяснил, как различить что-то означающий сон от пустого.





«К нам приходят во сне умершие родственники, потому что мы по ним скучаем и думаем об этом. Но, скорее всего, к нам приходят духи в облике близких. Судить сон можно по его плодам: если явился святой, то появляется радость. Если вы чувствуете после сна тревогу и страх, то это от лукавого», — сказал он.

«И нужно как можно меньше говорить об этом. Потому что если мы не покажем, что испугались или заинтересовались, то все отойдет. Эффекта не будет. Если будем сходить с ума, то оно будет продолжаться», — объяснил Ильичёв.