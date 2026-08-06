«Не введи во искушение»: Священник объяснил, почему снятся покойные родственники и что нам этим хотят сказать

06 августа 2026, 13:04

Протоиерей Димитрий Ильичёв: во снах вместо родственников являются злые духи

Фото: iStock/Paul Campbell

После некоторых сновидений бывает страшно снова закрывать глаза. Какие послания несут нам наши предки через призму сна? К добру или к худу эти встречи в мире грез? К чему снятся умершие родственники?





Протоиерей Димитрий Ильичёв беседе с «Радио 1» объяснил, что покойные родственники снятся, потому что люди по ним очень скучают и чувствуют боль утраты.





«Церковь относится к снам очень настороженно, потому что это тонкая материя, где человек не имеет контроля над собой, и в его жизнь могут вмешиваться разные силы. Святые, когда им во сне являлись ангелы, Пресвятая Богородица или Господь, сначала крестились и говорили: "Господи, не введи во искушение". Если это было от Бога, то будут знаки, что это все по делу», — сказал он.

«Лучше перекреститься и помолиться Богу. Если сон был от злых духов, то все уйдет. Они могут принимать разные обличия, в том числе наших близких. Это происходит из-за того, что мы скучаем, нам без них тяжело. А если человек не имеет сильной веры, то он переносит все в разы тяжелее. Также мысли в течение дня проецитируются в сон, и здесь как раз могут влиять опеределенные сущности, которые, принимая облик близких, куда-то за собой ведут или что-то предлагают», — объяснил Димитрий Ильичёв.