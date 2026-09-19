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Священник объяснил, чем опасно крещение ребёнка вопреки воле одного из родителей

Фото: Istock/Denis Burkin

Священник Филипп Ильяшенко рассказал, может ли ребёнок пройти обряд крещения, если один из родителей не даёт на это согласия. По мнению священнослужителя, Православная церковь требует согласия и отца, и матери.



В беседе с «Вечерней Москвой» Ильяшенко заявил, что христианство воспринимает семью как единство, поэтому крещение вопреки воле одного из родных противоречит этому принципу и ведёт к разногласиям и ссорам.

«К тому же, решившись крестить ребёнка в одиночку, отец или мать полностью берут на себя обязательство воспитывать его строго в православных традициях на протяжении всей жизни. Поэтому лучше, чтобы у родителей было единство мнений в этом вопросе», — отметил он.
При этом священнослужитель предупредил: если один из взрослых планирует крестить ребёнка тайно, это возможно. Обходные пути и лазейки существуют всегда, даже если решение принимает один человек.

Однако в такой ситуации важно, чтобы у малыша были оба крёстных родителя. Они возьмут на себя ответственность и будут участвовать в его воспитании, знакомить с церковной жизнью, водить в храм и на причастие.
Ольга Щелокова

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