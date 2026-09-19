Священник объяснил, чем опасно крещение ребёнка вопреки воле одного из родителей
Священник Филипп Ильяшенко рассказал, может ли ребёнок пройти обряд крещения, если один из родителей не даёт на это согласия. По мнению священнослужителя, Православная церковь требует согласия и отца, и матери.
В беседе с «Вечерней Москвой» Ильяшенко заявил, что христианство воспринимает семью как единство, поэтому крещение вопреки воле одного из родных противоречит этому принципу и ведёт к разногласиям и ссорам.
«К тому же, решившись крестить ребёнка в одиночку, отец или мать полностью берут на себя обязательство воспитывать его строго в православных традициях на протяжении всей жизни. Поэтому лучше, чтобы у родителей было единство мнений в этом вопросе», — отметил он.При этом священнослужитель предупредил: если один из взрослых планирует крестить ребёнка тайно, это возможно. Обходные пути и лазейки существуют всегда, даже если решение принимает один человек.
Однако в такой ситуации важно, чтобы у малыша были оба крёстных родителя. Они возьмут на себя ответственность и будут участвовать в его воспитании, знакомить с церковной жизнью, водить в храм и на причастие.