Священник объяснил, чем опасно крещение ребёнка вопреки воле одного из родителей

19 сентября 2026, 09:35

Фото: Istock/Denis Burkin

Священник Филипп Ильяшенко рассказал, может ли ребёнок пройти обряд крещения, если один из родителей не даёт на это согласия. По мнению священнослужителя, Православная церковь требует согласия и отца, и матери.





В беседе с «Вечерней Москвой» Ильяшенко заявил, что христианство воспринимает семью как единство, поэтому крещение вопреки воле одного из родных противоречит этому принципу и ведёт к разногласиям и ссорам.

«К тому же, решившись крестить ребёнка в одиночку, отец или мать полностью берут на себя обязательство воспитывать его строго в православных традициях на протяжении всей жизни. Поэтому лучше, чтобы у родителей было единство мнений в этом вопросе», — отметил он.