История Нового года в России — от весенних обрядов и указа Петра I до фейерверков. Как формировались традиции праздника?
Новый год – любимый праздник россиян. Его отмечают шумно и весело всей страной. Каждый год 31 декабря жители городов и сел собираются вместе, готовят праздничные блюда, украшают елку и ждут полночь. В материале «Радио 1» расскажем, как появился этот обычай.
Корни праздникаПразднование Нового года в России имеет долгую и интересную историю. В древности люди отмечали этот день в марте, когда начинался новый сельскохозяйственный цикл. С приходом христианства праздник переместился на 1 января. Этот переход произошел в 1700 году по указу Петра I. Царь решил следовать европейским традициям и установить новый календарь.
Традиции и обычаиС каждым годом формировались новые обычаи. В XVIII веке в России начали украшать елки. Сначала это делали только в богатых домах, но вскоре эта традиция распространилась на все слои населения. Лесная красавица стала символом праздника. Люди наряжали ее игрушками, свечами и сладостями.
С приходом зимы в домах появлялись специальные украшения. В каждой семье готовили угощения для гостей и близких. Стол ломился от различных блюд. Салаты, пироги и сладости становились неотъемлемой частью новогоднего стола.
Новый год в советское времяПосле революции 1917 года праздник утратил свою популярность. Власти считали его буржуазным. Однако в 1935 году Новый год снова вернули в жизнь. Это решение стало настоящим подарком для народа. Появились новые символы: Дед Мороз и Снегурочка. Они стали главными героями новогодних праздников.
Советские люди отмечали Новый год с размахом. Проводились массовые гулянья, устраивались утренники для детей. На экраны выходили новогодние фильмы, которые стали классикой.
Современные традицииСегодня праздник в России отмечают с особым размахом. Каждый город готовит свои мероприятия, а площадки украшают огнями и гирляндами. В крупных проходят концерты, фейерверки и другие мероприятия.
Многие семьи продолжают соблюдать старые традиции. Елка остается главным атрибутом праздника. Люди дарят друг другу подарки и собираются за праздничным столом. Угощения разнообразны: от традиционных салатов до экзотических блюд.
Самые популярные блюда
- Оливье — классический салат с картофелем, морковью, яйцами, колбасой и горошком;
- Селедка под шубой — слоеный салат с селедкой, свеклой, картофелем, морковью и майонезом;
- Мимоза — салат с консервированной рыбой, яйцами и луком, заправленный майонезом;
- Винегрет — салат из вареных овощей (свекла, картофель, морковь) с добавлением квашеной капусты и горошка;
- Фрукты — мандарины, апельсины и другие цитрусовые, которые стали традиционным символом праздника;
- Торт «Наполеон» или «Медовик» — популярные десерты на праздничном столе.
Пожелания и надеждыНовый год — это время, когда люди задумываются о будущем. Многие загадывают желания и надеются на перемены к лучшему. В полночь звучат тосты, поднимаются бокалы, и каждый искренне желает счастья своим близким.
Вот несколько веселых тостов на Новый год:
- За Новый год! Пусть он будет таким же ярким, как наши гирлянды, и таким же сладким, как мандарины на столе!
- За здоровье! Чтобы мы все были такими же крепкими, как шампанское в бокале, и веселыми, как дети под елкой!
- За дружбу! Пусть в этом году наши отношения будут крепче, чем новогодние гирлянды, и ярче, чем фейерверки в небе!
- За мечты! Чтобы все наши желания сбывались быстрее, чем мы успеваем съесть оливье!
- За удачу! Пусть она будет с нами, как новогодний снег — неожиданной и радостной!
- За смех! Пусть он звучит в нашем доме так же громко, как хлопушки в полночь!
- За любовь! Чтобы она была такой же искренней, как наши тосты, и такой же бесконечной, как запасы оливье на столе!
- За приключения! Пусть в этом году будет столько интересных моментов, сколько конфет под елкой!
- За старые традиции! Чтобы мы всегда собирались вместе, как в детстве у новогодней елки, и делились теплом и радостью!
- За нас! Пусть этот год принесет нам столько счастья, сколько снега выпадает в январе!