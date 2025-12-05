05 декабря 2025, 14:37

Фото: iStock/Eshma

Новый год – любимый праздник россиян. Его отмечают шумно и весело всей страной. Каждый год 31 декабря жители городов и сел собираются вместе, готовят праздничные блюда, украшают елку и ждут полночь. В материале «Радио 1» расскажем, как появился этот обычай.





Содержание Корни праздника Традиции и обычаи Новый год в советское время Современные традиции Самые популярные блюда Пожелания и надежды

Корни праздника

Фото: iStock/OlyaSolodenko



Традиции и обычаи

Фото: iStock/Anna Makarenkova



Новый год в советское время

Современные традиции

Самые популярные блюда

Оливье — классический салат с картофелем, морковью, яйцами, колбасой и горошком;

Селедка под шубой — слоеный салат с селедкой, свеклой, картофелем, морковью и майонезом;

Мимоза — салат с консервированной рыбой, яйцами и луком, заправленный майонезом;

Винегрет — салат из вареных овощей (свекла, картофель, морковь) с добавлением квашеной капусты и горошка;

Фрукты — мандарины, апельсины и другие цитрусовые, которые стали традиционным символом праздника;

Торт «Наполеон» или «Медовик» — популярные десерты на праздничном столе.

Фото: iStock/Julia Klueva



Пожелания и надежды

Вот несколько веселых тостов на Новый год: