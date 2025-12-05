Москвичи смогут разглядеть на Солнце пятна в виде Деда Мороза на оленьей упряжке

05 декабря 2025, 05:44

Фото: iStock/Nastco

На Солнце появились гигантские пятна, напоминающую фигуру Деда Мороза на санях. При определенных условиях их можно будет разглядеть с Земли даже через камеру обычного смартфона. Об этом рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Евгения Кравченко.





Лучше всего «Деда Мороза» видно на рассвете или закате, когда Солнце находится низко над горизонтом. Для наблюдения за уникальным явлением желательно использовать камеру телефона. Невооруженным глазом смотреть допускается лишь в случае, если наблюдатель не забыл про фильтр.





«Сквозь дымку облаков можно увидеть темные пятна, похожие на Деда Мороза на оленьей упряжке. На самом деле это гигантские солнечные пятна. На видимую сторону солнечного диска несколько дней назад вышел комплекс из трех тесно расположенных активных областей: 4294, 4296 и 4298», — пояснила Кравченко.