В Новосибирской области туристический сбор в 2026 году увеличится вдвое
В Новосибирской области в 2026 году повысят ставки по туристическому налогу с 1% до 2%. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов и налоговой политики.
Отмечается, что за 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Новосибирской области поступило 102,9 млн рублей по туристическому налогу.
«Исходя из норм действующего законодательства, налоговая ставка по туристическому налогу на указанных территориях в 2026 году будет увеличена с 1% до 2% от налоговой базы», — приводит Om1 Новосибирск сообщение ведомства.
Там уточнили, что туристический налог взимается с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги размещения в гостиницах и хостелах. Минимальная сумма оплаты составляет 100 рублей за день пребывания. При этом к 2029 году ставка увеличится до 5%.
Деньги направляются на развитие туристической инфраструктуры и благоустройство города. При этом новосибирцы от уплаты налога освобождены, пояснили в региональном минфине.