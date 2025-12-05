В Новосибирской области туристический сбор в 2026 году увеличится вдвое

05 декабря 2025, 11:02

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

В Новосибирской области в 2026 году повысят ставки по туристическому налогу с 1% до 2%. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов и налоговой политики.





Отмечается, что за 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Новосибирской области поступило 102,9 млн рублей по туристическому налогу.





«Исходя из норм действующего законодательства, налоговая ставка по туристическому налогу на указанных территориях в 2026 году будет увеличена с 1% до 2% от налоговой базы», — приводит Om1 Новосибирск сообщение ведомства.