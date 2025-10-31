31 октября 2025, 12:43

Ежегодно 1 ноября православные верующие чтят память преподобного Иоанна Рыльского — болгарского святого IX века, известного своей праведной жизнью и чудесами. В народном календаре этот день носит название Иванов день. В 2025 году праздник выпадает на субботу. В этот день вспоминают духовное наследие святого и соблюдают древние народные обычаи, связанные с проводами осени и встречей зимы. О том, что можно и нельзя делать в этот праздник, расскажет «Радио 1».







Преподобный Иоанн Рыльский: жизнь и чудеса болгарского святого

Отшельничество и основание Рыльского монастыря

Народный праздник Иванов день: проводы осени и встреча зимы

Что нельзя делать в Иванов день 1 ноября

сушить одежду на улице — считалось, что в неё «вселятся» болезни или беды;

убивать пауков — по вере предков, в пауках живут души умерших родственников;

оборачиваться на посторонние шаги и незнакомые голоса за спиной — можно столкнуться с нечистой силой в человеческом облике;

ссориться и спорить — любое слово, сказанное в гневе, в этот день обладает особой разрушительной силой;

отказывать в милостыне — отказавший рисковал сам оказаться в нужде;

начинать новые дела или тяжёлую работу — день предназначен для тишины, молитвы и благодарности природе.

Народные приметы на 1 ноября: как определить, какой будет зима