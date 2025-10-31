Иванов день 1 ноября: как избежать беды и не столкнуться с нечистой силой, народные приметы
Ежегодно 1 ноября православные верующие чтят память преподобного Иоанна Рыльского — болгарского святого IX века, известного своей праведной жизнью и чудесами. В народном календаре этот день носит название Иванов день. В 2025 году праздник выпадает на субботу. В этот день вспоминают духовное наследие святого и соблюдают древние народные обычаи, связанные с проводами осени и встречей зимы. О том, что можно и нельзя делать в этот праздник, расскажет «Радио 1».
Преподобный Иоанн Рыльский: жизнь и чудеса болгарского святогоПреподобный Иоанн Рыльский, которого почитают как духовного наставника и покровителя болгарского народа, родился около 876 года в небольшом селении Скрино (Средецкая область, современная София).
Оставшись сиротой в раннем возрасте, мальчик поступил в наём к крестьянину, пас скот. Однажды он потерял корову с телёнком и был сурово наказан хозяином. В отчаянии юный Иоанн обратился к Богу с молитвой. Когда животные нашлись, ему предстояло преодолеть бурную реку Струму. Тогда Иоанн снял одежду, осенил её крестным знамением, положил на воду и — держа телёнка на руках — перешёл реку по воде, словно по суше.
Удивлённый хозяин, став свидетелем чуда, отпустил мальчика с дарами и благословением. С этого момента начался духовный путь будущего святого.
Отшельничество и основание Рыльского монастыряВосприняв случившееся как знак свыше, Иоанн раздал имущество, покинул родное село и ушёл в горы. Он жил в пещерах и дуплах деревьев, питался травами, а затем — чудесно появившимися бобами, которые, по преданию, были посланы Богом.
Эти «бобы преподобного Иоанна» прославили святого среди народа: к нему стекались паломники, ища исцеления и духовного наставления. Избегая славы, он ушел в глухое место и семь лет прожил под открытым небом на скале.
Во второй половине жизни святой основал Рыльский монастырь, ставший духовным центром Болгарии и символом её веры. Иоанн написал «Завет к ученикам» — одно из важнейших произведений староболгарской письменности, в котором изложил основы монашеского служения и смирения.
Святой скончался в 946 году на 70-м году жизни. Его мощи неоднократно переносились: сначала в Средец (Софию), затем в Тырново (столицу Болгарии), позже — в Венгрию, и наконец были торжественно возвращены 1 июля 1469 года в Рыльский монастырь, где находятся и сегодня. Верующие считают их источником чудесной помощи и исцелений.
Народный праздник Иванов день: проводы осени и встреча зимыНа Руси 1 ноября отмечали Иванов день, также называемый Проводами осени. К этому времени дни становились короче, а ночи — длиннее и холоднее. В народе говорили: «В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются».
Праздник символизировал переход к зимнему периоду, поэтому в деревнях устраивали обряды встречи зимы. Хозяйки устилали дорожки перед домом опавшими листьями, создавая путь для прихода нового сезона. Этот обычай выражал уважение к природе и смене времён года.
Главным событием праздника становилось праздничное застолье. Считалось, что чем богаче угощения, тем щедрее будет грядущая зима. На столе обязательно присутствовала курица: её тушили, жарили, готовили супы и знаменитые пироги-курники.
Что нельзя делать в Иванов день 1 ноябряСогласно поверьям, Иванов день считался мистическим рубежом между осенью и зимой, когда граница между миром живых и духов становилась особенно тонкой. Поэтому существовали строгие запреты, которые старались не нарушать.
Главный запрет — нельзя оставлять двери открытыми надолго, иначе нечистая сила может войти в дом и принести болезни или несчастья.
Также под строгим запретом:
- сушить одежду на улице — считалось, что в неё «вселятся» болезни или беды;
- убивать пауков — по вере предков, в пауках живут души умерших родственников;
- оборачиваться на посторонние шаги и незнакомые голоса за спиной — можно столкнуться с нечистой силой в человеческом облике;
- ссориться и спорить — любое слово, сказанное в гневе, в этот день обладает особой разрушительной силой;
- отказывать в милостыне — отказавший рисковал сам оказаться в нужде;
- начинать новые дела или тяжёлую работу — день предназначен для тишины, молитвы и благодарности природе.
Народные приметы на 1 ноября: как определить, какой будет зимаВ народе 1 ноября внимательно наблюдали за погодой и поведением птиц, чтобы предсказать характер предстоящей зимы:
- если птицы летят высоко — зима будет снежной;
- если низко — осадков выпадет мало;
- дождь в этот день означает, что холода придут нескоро;
- морозная ночь на 1 ноября предвещает суровую зиму.