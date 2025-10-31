Мантуров: утильсбор сделает производство более выгодным

31 октября 2025, 11:37

Денис Мантуров (Фото: kremlin.ru)

Правительство намеревается ввести утильсбор, чтобы сделать локальное производство более выгодным по сравнению с прямым импортом. Об этом заявил РИА Новости первый вице‑премьер Денис Мантуров 31 октября.





По его мнению, комплексный подход с учётом интересов всех сторон показывает свою эффективность. Он также подчеркнул, что цель не в том, чтобы «закрыть» рынок и убрать конкуренцию для отечественных производителей, поскольку это затормозило бы их развитие.





«Нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика», — сказал Мантуров.