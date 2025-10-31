Кинологи объяснили, должен ли пес быть дружелюбным со всеми
Кинолог Голубев: изменить характер питомца практически невозможно
Иногда встречается мнение, что собака — животное, которое по своей природе отличается дружелюбностью и контактностью, идеальный спутник для экстравертов. И, если характер не соответствует этой красивой картинке, значит, у пса есть проблемное поведение. Кинологи уверяют, что это миф, который не имеет ничего общего с реальностью.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что нельзя всех собак привести к какой-то общей формуле.
«Все живые существа имеют свой характер, как и люди, и это совершенно нормально. Одни действительно довольно контактны, другие предпочтут одиночество. Существуют некоторые особенности, которые действительно присущи той или иной породе, но даже в рамках этой истории в одном и том же помёте могут быть совершенно разные по характеру щенки», — объяснил он.
Что влияет на характер собаки?Изменить характер питомца практически невозможно, но можно скорректировать нежелательные проявления. А для этого очень важна социализация в первые полгода жизни щенка. Это время, когда собака должна активно исследовать мир, общаться с другими животными и людьми. Если упустить этот период, то питомец может вырасти трусливым или агрессивным.
Как понять, что требует коррекции?Приобретённые черты характера, которые представляют угрозу для окружающих или мешают самому питомцу, поддаются корректировке. Это уже упомянутые приступы агрессии или робость даже в ситуациях, которые совершенно неопасны. В таких случаях речь идёт о том, что когда-то животное пережило негативный опыт, который оставил серьёзный след. Необходимо проработать страхи и триггеры вместе с кинологом.
Какие черты характера допустимы?Если социализация собаки прошла успешно, но питомец не проявляет особого интереса к другим животным или людям, не спешите сразу относить это к проблемному поведению. Проще говоря, возможно, собака в своё время попробовала вписаться в компанию, но ей это просто не понравилось. Гораздо лучше она ощущает себя на лежанке в окружении игрушек. Если питомец не проявляет агрессию или трусость, но при этом ведёт себя сдержанно, не выказывает особого интереса, но и никого не трогает, скорее всего, это тот самый случай.
Подводя итог, далеко не всегда отказ собаки контактировать с другими животными и людьми является отклонением. Питомец, как и мы, может быть флегматиком или интровертом. Животные в принципе выбирают себе «друзей» весьма избирательно, поэтому не стоит навязывать им чье-либо общество. Коррекции требует только явная необоснованная агрессия или страх, срабатывающий на самый простой триггер. Здесь, как правило, имеет место негативный опыт в прошлом.