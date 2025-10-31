Кинологи объяснили, должен ли пес быть дружелюбным со всеми

31 октября 2025, 10:58

Кинолог Голубев: изменить характер питомца практически невозможно

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Иногда встречается мнение, что собака — животное, которое по своей природе отличается дружелюбностью и контактностью, идеальный спутник для экстравертов. И, если характер не соответствует этой красивой картинке, значит, у пса есть проблемное поведение. Кинологи уверяют, что это миф, который не имеет ничего общего с реальностью.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что нельзя всех собак привести к какой-то общей формуле.





«Все живые существа имеют свой характер, как и люди, и это совершенно нормально. Одни действительно довольно контактны, другие предпочтут одиночество. Существуют некоторые особенности, которые действительно присущи той или иной породе, но даже в рамках этой истории в одном и том же помёте могут быть совершенно разные по характеру щенки», — объяснил он.

Что влияет на характер собаки?

Как понять, что требует коррекции?

Какие черты характера допустимы?