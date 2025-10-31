Соцфонд пересчитывает размер пенсии достигших 80 лет россиян
Социальный фонд России разъяснил, как изменяются пенсии для граждан, достигших 80 лет или получивших I группу инвалидности.
В Telegram-канале организации уточнили, что сообщения о повышении пенсий в определенные месяцы касаются не всех. Ежемесячный перерасчет затрагивает только тех, кто изменил условия получения платежей. Например, когда пенсионеру исполняется 80 лет, фиксированная выплата удваивается до 17 815,40 рублей. То же самое происходит при присвоении I группы инвалидности. Размер фиксированной выплаты в 2025 году составляет 8 907,70 рублей. Эта сумма доступна всем, кто получает страховую пенсию, кроме военных пенсионеров.
Важно помнить, что подавать заявление на увеличение не нужно. Однако, если человек уже получает надбавку за инвалидность и достиг 80-летнего возраста, второе увеличение не предусмотрено.
