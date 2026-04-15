«Из мозгов заражённого животного»: Ветеринар раскрыл неожиданный факт о вакцинах
Ветеринар Цыпленков: раньше вакцины были из мозгов заражённого животного
В Московской области продолжается кампания по вакцинации домашних животных. Прививку от бешенства можно сделать бесплатно, а мобильные пункты с апреля работают в деревнях и СНТ, а с мая — в парках.
Ветеринарный врач Евгений Цыплёнков в беседе с «Радио 1» рассказал, почему нельзя пропускать ежегодную ревакцинацию и сколько стоят импортные препараты.
«Сейчас дефицита вакцин нет, поэтому можно подойти и спокойно сделать прививочку. Главный бонус сезона — антирабическая вакцина «Рабикан» остаётся бесплатной для всех владельцев. При себе необходимо иметь ветеринарный паспорт, а если это щенок — документ оформят на месте», — сказал он.
Эксперт развеял миф о том, что ревакцинацию нужно проводить с аптекарской точностью «день в день». Однако забывать о сроках не стоит — это вопрос безопасности. При этом, если сильно задержать прививку, к владельцу могут придраться контролирующие органы. Контроль за вакцинацией в Подмосковье осуществляет ветеринарная служба (рейды, проверки, отказ в лечении без прививки), а не полиция.
«Комплексная прививка (от чумы плотоядных, энтерита и других инфекций) — платная. Следует ориентироваться на цену в районе 2500 рублей за российскую вакцину, но экономить на защите от бешенства нельзя», — подчеркнул Цыплёнков.
Ветеринар объяснил, откуда взялись страхи перед прививками от бешенства, и почему сегодня их можно не бояться.
«До 1995-го года вакцина была тканевая — из мозгов заражённого животного. Она давала массу аллергий и осложнений. Сейчас — культуральные вакцины: выращивают на клетках, убивают вирус. Они совершенно безопасны, безобидны, осложнений практически не бывает», — уточнил он.