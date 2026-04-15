«Из мозгов заражённого животного»: Ветеринар раскрыл неожиданный факт о вакцинах

15 апреля 2026, 13:13

Ветеринар Цыпленков: раньше вакцины были из мозгов заражённого животного

В Московской области продолжается кампания по вакцинации домашних животных. Прививку от бешенства можно сделать бесплатно, а мобильные пункты с апреля работают в деревнях и СНТ, а с мая — в парках.





Ветеринарный врач Евгений Цыплёнков в беседе с «Радио 1» рассказал, почему нельзя пропускать ежегодную ревакцинацию и сколько стоят импортные препараты.





«Сейчас дефицита вакцин нет, поэтому можно подойти и спокойно сделать прививочку. Главный бонус сезона — антирабическая вакцина «Рабикан» остаётся бесплатной для всех владельцев. При себе необходимо иметь ветеринарный паспорт, а если это щенок — документ оформят на месте», — сказал он.

«Комплексная прививка (от чумы плотоядных, энтерита и других инфекций) — платная. Следует ориентироваться на цену в районе 2500 рублей за российскую вакцину, но экономить на защите от бешенства нельзя», — подчеркнул Цыплёнков.

«До 1995-го года вакцина была тканевая — из мозгов заражённого животного. Она давала массу аллергий и осложнений. Сейчас — культуральные вакцины: выращивают на клетках, убивают вирус. Они совершенно безопасны, безобидны, осложнений практически не бывает», — уточнил он.