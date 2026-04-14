Школьница из Московской области победила на конкурсе юных ветеринаров
Девятиклассница Серпуховской школы современного образования Елизавета Елистратова одержала победу на IV Всероссийском конкурсе профессиональных навыков и мастерства VetSkills. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Конкурс проходил на базе Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина. Из 129 участников, представляющих 111 школ семи российских регионов, в финал вышли 30. Они соревновались в таких дисциплинах, как микробиология, фармакология, анатомия, ветеринарная хирургия и пр.
«Елизавета Елистратова стала победительницей в номинации «Лучший будущий ветеринарный хирург», — отмечается в сообщении.Елизавета планирует стать ветеринаром и работать в сельском хозяйстве. А победа в VetSkills обеспечила ей дополнительные десять баллов за ЕГЭ при поступлении в профильные вузы.