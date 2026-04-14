Ветеринар назвала породы животных, склонных к ожирению
Сфинксы, мейн-куны, а также корги, таксы и кокер-спаниели больше других склонны к развитию ожирения. Об этом предупредила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.
По ее словам, лишний вес у питомцев чаще всего возникает из-за переедания. Особенно в случае частых угощений с человеческого стола. Даже небольшой кусочек сыра может быть равен по калориям дневному рациону питомца, подчеркнула ветеринар.
«Кроме того, ожирению может способствовать гормональная перестройка после кастрации, стерилизации, которые приводят к замедлению метаболизма. В то же время аппетит у животного растет, естественная активность снижается, и отложение жировой клетчатки идет очень интенсивно», — добавила Земская в разговоре с Москвой 24.
Кроме того, животное может заедать стресс при смене хозяина, места жительства или появления другого питомца в доме. Некоторые кошки генетически склонны к лишнему весу, например персидские и британские короткошерстные породы, а также сфинксы и мейн-куны. Среди собак ожирением чаще всего страдают лабрадоры, золотистые ретриверы, корги, таксы, мопсы, бигли, ротвейлеры, кокер-спаниели.
Земская предупредила, что ожирение опасно для всех питомцев. В этом случае у них возрастает риск возникновения диабета, жирового гепатоза печени и грыж. Также из-за лишнего веса могут разорваться связки или появиться проблемы с позвоночником, заключила ветеринар.