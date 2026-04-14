Ветеринар назвала породы животных, склонных к ожирению

14 апреля 2026, 18:47

Ветеринар Земская: Ожирение у питомцев часто возникает из-за переедания

Сфинксы, мейн-куны, а также корги, таксы и кокер-спаниели больше других склонны к развитию ожирения. Об этом предупредила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.





По ее словам, лишний вес у питомцев чаще всего возникает из-за переедания. Особенно в случае частых угощений с человеческого стола. Даже небольшой кусочек сыра может быть равен по калориям дневному рациону питомца, подчеркнула ветеринар.





«Кроме того, ожирению может способствовать гормональная перестройка после кастрации, стерилизации, которые приводят к замедлению метаболизма. В то же время аппетит у животного растет, естественная активность снижается, и отложение жировой клетчатки идет очень интенсивно», — добавила Земская в разговоре с Москвой 24.