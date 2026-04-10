Подмосковные ветеринары рассказали, как часто питомцам проходить диспансеризацию
Более 100 домашних животных с начала года прошли диспансеризацию в клиниках государственной ветеринарной службы Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Профилактический чек-ап включает обзорное УЗИ-исследование брюшной полости, общий анализ мочи, общий и биохимический анализы крови. Кошкам дополнительно проводят тестирование на вирусную лейкемию, а питомцам старше семи лет – исследование гормонов щитовидной железы.
«Обследование домашним животным нужно проходить каждый год. На профилактических осмотрах можно выявить на ранних стадиях изменения, не имеющие симптомов. Ранняя диагностика нарушений работы желудочно-кишечного тракта, печени, почек и эндокринной системы позволяет вовремя начать коррекцию состояния», – отмечают подмосковные ветеринары.
Регулярная диспансеризация в сочетании с вакцинацией позволяет снизить риск развития тяжёлых заболеваний. Кроме того, вакцинация формирует иммунитет к самым распространённым инфекциям, что особенно актуально с наступлением весны, когда увеличивается время прогулок и хозяева выезжают с питомцами за город.
В Московской области работают более 80 государственных ветеринарных клиник. Записаться на приём, узнать адрес и расписание работы ближайшего учреждения можно через цифровой сервис «Ветеринарная служба» на портале «Мой АПК».
Весь тёплый сезон в населённых пунктах Подмосковья дополнительно проводят выездную вакцинацию питомцев. Список локаций в апреле доступен на карте.