Подмосковные ветеринары рассказали, как часто питомцам проходить диспансеризацию

10 апреля 2026, 17:09

Более 100 домашних животных с начала года прошли диспансеризацию в клиниках государственной ветеринарной службы Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода региона.





Профилактический чек-ап включает обзорное УЗИ-исследование брюшной полости, общий анализ мочи, общий и биохимический анализы крови. Кошкам дополнительно проводят тестирование на вирусную лейкемию, а питомцам старше семи лет – исследование гормонов щитовидной железы.

«Обследование домашним животным нужно проходить каждый год. На профилактических осмотрах можно выявить на ранних стадиях изменения, не имеющие симптомов. Ранняя диагностика нарушений работы желудочно-кишечного тракта, печени, почек и эндокринной системы позволяет вовремя начать коррекцию состояния», – отмечают подмосковные ветеринары.