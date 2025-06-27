Из юноши в старика: невролог рассказал, как курительные наркотики губят здоровье

27 июня 2025, 18:00

Невролог Сутормин: курение наркотиков вызывает провалы в памяти и болезни сердца

Фото: iStock/Srdjanns74

Молодой человек, который употребляет курительные наркотики, приобретёт целый букет болезней. Так, он столкнётся с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, с когнитивными нарушениями и проблемами с памятью. Также курение запрещённых веществ может привести к печёночной и почечной недостаточности. Все эти заболевания обычно проявляются к 80—90 годам. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации Московского областного научно-исследовательского клинического института им М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Максим Сутормин.







«Эти вещества повышают вязкость крови и воздействуют на мелкие сосуды. Соответственно, что мы видим? Ухудшается память, снижаются когнитивные функции, то есть люди, которые злоупотребляют, не способны к решению сложных интеллектуальных задач. Далее снижается выносливость организма, и с учётом воздействия на мелкие сосуды возникают сердечно-сосудистые и кардиологические проблемы. Также страдают органы, в которых много кровеносных сосудов, а именно почки и печень», — пояснил Сутормин.

«Пугает то, что мы видим людей 25 лет, у которых уже есть достаточно большой комок проблем, возникающих обычно к 85—90 годам», — отметил невролог.