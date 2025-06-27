Невролог назвал деталь в поведении ребенка, указывающую на употребление наркотиков

27 июня 2025, 16:51

Невролог Сутормин: плохие оценки в школе — признак употребления наркотиков

Фото: iStock/stevanovicigor

Если школьник стал хуже учиться и у него меняются пищевые привычки, то, возможно, он имеет дело с запрещёнными веществами. Родителям немедленно нужно обратиться к специалисту. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации Московского областного научно-исследовательского клинического института им М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Максим Сутормин.







«Поменяется привычный образ жизни. Ребёнок чаще всего хуже учится, он днём сонливый, но ночью активный, меняются вкусовые приоритеты. <…> Если мы говорим про школьников, главный индикатор — это успеваемость в школе», — сообщил Сутормин.

«Сначала лучше позвонить на горячую линию, проконсультироваться, потому что первые шаги в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами важны, иначе можно изначально настроить против себя родственника и, естественно, дальше будет тяжелее, а может быть, и вообще невозможно», — пояснил Сутормин.

