Нарколог Холдин раскрыл главный способ защиты подростков от наркотиков
Основным «рынком сбыта» для производителей наркотиков является молодёжь. О том, что могут сделать родители для защиты подростка от запрещённых веществ, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Главная задача родителей — создать в семье благоприятную психологическую атмосферу. Чтобы ребёнок знал, что здесь его всегда выслушают и поддержат, без ругани и запугивания», — сказал нарколог.Он пояснил, что при доверительных отношениях ребёнок будет прислушиваться к словам родителей. А родителям следует развеять мифы о наркотиках, которые бытуют в молодёжной среде.
«Например, есть миф, что от одного раза ничего не будет. На деле же даже единичная проба запрещенного вещества может оказаться последней. Реакции у организма могут быть самые непредсказуемые, вплоть до комы. Кроме того, даже от одной пробы может развиться зависимость: это не страшилка, а медицинский факт», — подчеркнул Виталий Холдин.Кроме того, родители должны научить своего ребёнка говорить «нет» и не чувствовать себя при этом изгоем.
«Для подростков важно быть в социуме. И часто попробовать наркотики их толкает именно нежелание выделяться и неумение отказаться», — отметил эксперт.Он также добавил, что важной составляющей защиты от наркотиков является правильно организованный досуг детей, потому ребёнку, увлечённому хобби или спортом, нет дела до запрещённых веществ.