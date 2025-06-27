Нарколог Холдин раскрыл главный способ защиты подростков от наркотиков

27 июня 2025, 11:36

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Основным «рынком сбыта» для производителей наркотиков является молодёжь. О том, что могут сделать родители для защиты подростка от запрещённых веществ, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.







«Главная задача родителей — создать в семье благоприятную психологическую атмосферу. Чтобы ребёнок знал, что здесь его всегда выслушают и поддержат, без ругани и запугивания», — сказал нарколог.

«Например, есть миф, что от одного раза ничего не будет. На деле же даже единичная проба запрещенного вещества может оказаться последней. Реакции у организма могут быть самые непредсказуемые, вплоть до комы. Кроме того, даже от одной пробы может развиться зависимость: это не страшилка, а медицинский факт», — подчеркнул Виталий Холдин.

«Для подростков важно быть в социуме. И часто попробовать наркотики их толкает именно нежелание выделяться и неумение отказаться», — отметил эксперт.