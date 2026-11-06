«Избавить себя от полудепрессивного состояния»: Россиянам рассказали, как правильно выбирать витамины

06 ноября 2026, 16:28

Диетолог Пристанский: выбирая витамины, нужно смотреть на «честный знак»

Фото: istockphoto/nadisja

Если врач назначил витамины, как выбрать их на аптечной полке и не нарваться на бесполезную пустышку? На что смотреть в составе и какие дозировки допустимы?





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что при должном желании можно всё, что угодно, и здесь вопрос самой внутренней мотивации.





«Составлять полноценное меню на неделю и месяц с разными видами клетчатки, белка и углеводов готовы немногие. Как правило, из банки это потребить значительно проще, к тому же не требует большого количества времени. Однако во всём важна норма, доза, дозировка», — сказал он.

«По "честному знаку" можно посмотреть, кто произвёл продукт, когда была выпущена партия и даже запросить документы. Если у нас запрос просто чувствовать себя чуть-чуть лучше, тогда поливитамины — абсолютно оптимальный вариант. Если же запрос чуть сложнее, то здесь нужно смотреть более детально на конкретное требование человека», — поделился Пристанский.

«Осенью и зимой запрос растет, потому что человеку хочется не находиться в полудепрессивном состоянии, когда пропадает солнце и тепло. Здесь уже могут помочь и природные экстракты: кофеин, гуарана, теанин — то есть отдельные компоненты, которые, сочетаясь друг с другом, могут дать определенный эффект», — заключил диетолог.