Подмосковный педиатр назвала лучший способ сохранить витамины для детей на зиму

21 августа 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лето близится к концу, и хозяйки стараются сохранить на зиму для детей как можно больше фруктов и ягоды. Педиатр детской поликлиники Можайской больницы Вера Голдесова рассказала, какой способ лучше для того, что зимой ребёнок получал максимальное количество витаминов.





Для детей лучше выбирать те виды заготовки, которые сохраняют максимум пользы и при этом нравятся малышам на вкус.

«Идеальный компромисс для детского питания – заморозка целых ягод. Их потом можно добавлять в каши, компоты, чай. Сушка – тоже хороший способ сохранить пользу фруктов и ягод без сахара. В сухофруктах витамины и микроэлементы остаются почти в целости, особенно если использовать специальную сушилку или духовку на низких температурах. Единственный минус – довольно плотная текстура. Поэтому маленьким детям сушёные плоды и ягоды нужно давать осторожно: либо сильно размачивать, либо варить из них компот. А вот при варке ягод с сахаром большая часть витамина С и других чувствительных к теплу полезных веществ погибает от высокой температуры», – объяснила доктор.