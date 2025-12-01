«Избегать конфликтов»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 1 по 7 декабря
В деловой сфере надо постараться быть благородными. Для упрочения своего положения и влияния желательно стать в чём-то хорошим примером. Важно гордиться самим собой. В любви желательно ставить совместные цели, строить вместе со своим партнёром общие планы на будущее. Благоприятно быть приветливыми и общительными, оптимистичными и позитивными, стремиться к взаимопониманию и взаимоуважению — это поможет в личной жизни. В сфере здоровья важно уберечь себя от недоброкачественных продуктов. Обращать внимание нужно на их сроки годности и правила хранения.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овен должен отложить рискованные действия. Ему следует повременить с принятием важных решений и присмотреться к ситуации.
Телец станет радостнее. Его жизнелюбие и хорошее настроение притянут к нему удачу и приятные знакомства.
Близнецам следует придерживаться плана и распорядка. Именно рациональный подход принесёт им успех и реализацию задуманного.
Рак будет общительным и игривым. Флирт, романтика и мечтательность отвлекут его от повседневной рутины.
Льву нужен полноценный отдых. В конце недели ему обязательно следует найти время для восстановления своих сил.
Дева может рассчитывать на то, что данные ей обещания выполнятся. Ей благоприятно положиться на судьбу.
Весы благодаря очарованию и умению быть обаятельными, производить выгодное впечатление, смогут решить давний вопрос.
Скорпион расширит своё мировоззрение. У него прекрасный период для интеллектуальной работы и саморазвития.
У Стрельца исполнится мечта. Всё то, о чем он грезил, станет реальностью. Поможет ему в этом его целеустремлённость и умение стоять на своём.
Козерогу нужно быть дипломатичнее и избегать конфликтов. Ему необходима сила воли и дальновидность.
Водолею лучше избегать кардинальных перемен и сосредоточиться на добрых и красивых поступках.
Рыбы должны себя подбодрить и похвалить за достигнутые результаты. Им надо верно оценить свои достоинства и верить в себя.
