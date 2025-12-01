01 декабря 2025, 17:31

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере надо постараться быть благородными. Для упрочения своего положения и влияния желательно стать в чём-то хорошим примером. Важно гордиться самим собой. В любви желательно ставить совместные цели, строить вместе со своим партнёром общие планы на будущее. Благоприятно быть приветливыми и общительными, оптимистичными и позитивными, стремиться к взаимопониманию и взаимоуважению — это поможет в личной жизни. В сфере здоровья важно уберечь себя от недоброкачественных продуктов. Обращать внимание нужно на их сроки годности и правила хранения.