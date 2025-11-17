«Не переусердствовать»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 17 по 23 ноября
В деловой сфере улучшение положения, его упрочнение и расширение полномочий будет у тех, кто сможет расположить к себе руководство. Благосклонность начальства повлияет на карьерный рост. В любви значимые отношения обретут прочность и перспективу. Необходимо поддерживать взаимное доверие и тонкую, высокодуховную связь. В сфере здоровья хорошее настроение благоприятно отразится на самочувствии.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овен станет популярнее и его по достоинству оценят окружающие. Интенсивная деятельность раскроет его потенциал.
Телец получит радость от общения с друзьями и единомышленниками. Совместная деятельность вдохновит его.
Близнецы почувствуют необходимость в размеренной жизни. Им благоприятно действовать в соответствии с распорядком, чтобы со всем справиться вовремя.
Раку во всех сферах жизни поможет умение добровольно брать ответственность. Стремление к комфорту и стабильности улучшит его благосостояние.
Лев будет успешен, он с удовольствием научится новому. Ему хорошо флиртовать и быть романтичным. В личной жизни наступают важные перемены.
Дева обрадуется увеличению дохода. Она запланирует крупные траты. Ее приобретения продуманы и удачны.
Весы благодаря уверенности в себе улучшат свою судьбу и решат важные вопросы. Их активность будет результативной.
Скорпион расширит свои контакты, будет более общительным и доброжелательным. Небольшие поездки принесут ему новые впечатления.
Стрелец очень быстро за короткий промежуток времени переделает много дел. Он преодолеет препятствия, а обдуманный, умеренный риск поможет ему.
Козерог проявит мягкость и восприимчивость. Он восстановит свои силы и отдохнёт. Хорошее время для заботы о себе.
У Водолея прекрасный период для интеллектуальной работы. В беседах, на переговорах, спорах он будет более убедительным и красноречивым.
Рыбам важно не переусердствовать и не тратить свои силы зря. Все поступки нужно продумывать, не перенапрягаться и действовать сгоряча.
