17 ноября 2025, 15:43

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

В деловой сфере улучшение положения, его упрочнение и расширение полномочий будет у тех, кто сможет расположить к себе руководство. Благосклонность начальства повлияет на карьерный рост. В любви значимые отношения обретут прочность и перспективу. Необходимо поддерживать взаимное доверие и тонкую, высокодуховную связь. В сфере здоровья хорошее настроение благоприятно отразится на самочувствии.