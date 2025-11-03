Эксперт назвала специалистов, на которых растёт спрос перед Новым годом
Перед Новым годом компании активнее нанимают специалистов, которые обеспечивают рост продаж и логистику. Об этом сообщила консультант по управлению персоналом Наталья Маслова.
В беседе с Агентством «Москва» Маслова заявила, что спрос особенно возрастёт на продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, курьеров, логистов и операторов call-центров. Также компании будут искать рекламных специалистов, PR-менеджеров и аниматоров.
«Рост спроса закономерно связан с увеличением покупательской активности в декабре. Компании активно инвестируют в рекламу и расширяют штат для достижения максимальных показателей в пиковый сезон», — пояснила она.Сотрудники получают гибкую оплату: фиксированный оклад плюс растущая переменная часть за выполнение планов. По словам Масловой, менеджеры по продажам в сезон могут зарабатывать до 200 тысяч рублей, курьеры — от 150 тысяч. Водители такси увеличат доход за счёт повышенных коэффициентов в заторах.