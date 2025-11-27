Страдает от депрессии и хотела заморозить яйцеклетки: звезде шоу Stand Up Юлии Ахмедовой 43 года. Как живет артистка и зачем потратила 110 тысяч на астролога?
Российская стендап-комик и продюсер Юлия Ахмедова отмечает 28 ноября 43-летие. За годы на сцене она стала одной из ключевых фигур современного юмора, сформировав узнаваемый стиль и громкое имя. Как она живет сегодня, чем болеет и что известно о ее личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография Юлии Ахмедовой: детство и юностьЮлия Октаевна Ахмедова родилась 28 ноября 1982 года в городе Кант (Киргизская ССР). Отец юмористки — азербайджанец, мать — украинка.
Детство Юлия и её сестра Александра провели в семье военного лётчика, которым был их папа. В доме царила строгая дисциплина, но, как вспоминает артистка, родители не стремились подавлять инициативу и доверяли выбору дочерей. Как и большинство военных семей, Ахмедовы часто переезжали, что, как позже признавалась Юлия, закалило её характер.
Телевидением будущая звезда не интересовалась, но впервые оказалась в «Останкино» ещё подростком — в 1997 году, став участницей интеллектуального шоу Сергея Супонева «Звёздный час». Телеграмму-приглашение, награды и символическую «звезду» артистка хранит до сих пор.
Как начинался путь Юлии Ахмедовой в юмореУвлечение КВН появилось у Юлии в университете. Женщин в мужскую команду КВН не брали, и тогда Юлия с подругами создали собственный коллектив. Начинающих юмористок заметила КВНщица Нина Петросьянц, благодаря которой девушки получили поддержку и наставничество.
В 2003 году к ним присоединился опытный игрок Стас Неретин. Так появилась команда «25-я», названная в честь аудитории университета, в которой они репетировали. Ахмедова сразу стала капитаном.
Команда стремительно набирала обороты: победа в студенческой лиге, затем — вице-чемпионство в лиге Черноземья, выход в Премьер-лигу и участие в Высшей лиге. Несмотря на отсутствие ресурсов и постоянные бытовые трудности, «25-я» росла благодаря поддержке вуза и городской администрации.
При этом путь был непростым: команду критиковали за женский состав и недостатка финансирования.
Переход в Stand Up и сотрудничество с Русланом Белым*В КВН Юлия познакомилась с Русланом Белым*, который позже втянул её в проект, изменивший карьеру. Он предложил создать телешоу Stand Up, где Ахмедова стала продюсером, а затем убедил её выйти на сцену самой. Первое выступление состоялось в день её 30-летия. Юлия признавалась: если бы не приглашенные гости, то в последний момент отказалась, так как сильно переживала. Но зрители приняли её тепло, и вскоре она стала постоянной резиденткой программы.
С 2013 года Stand Up выходит на телеканале ТНТ, где монологи Ахмедовой — о женщинах за рулем, феминизме, медицине, замужестве и отношениях — неизменно собирали широкую аудиторию.
Телепроекты, гастроли и участие в жюриВ разное время Ахмедова участвовала в ряде проектов:
- «Вечерний Ургант»;
- «Импровизация»;
- «Comedy Баттл»;
- «Открытый микрофон»;
- «Игра»;
- тревел-шоу «Проводник» на «Пятнице!».
Осенью 2021-го появилась в жюри шоу «Танцы». В последующие годы активно гастролировала, а в 2024–2025 выпустила концерт «Лично» и его видеоверсию.
Фильмы и документальные проектыЮмористку пригласили исполнить главную роль в комедии «КВНщики», снятой на реальном сочинском фестивале КВН. Картина вызвала полярную реакцию: часть зрителей критиковала излишний натурализм, другие оценили честность и юмор.
В 2021 году Ахмедова представила документальный фильм «Репродуктивное насилие», посвященный давлению на женщин, которые не стали матерями.
Личная жизнь Юлии АхмедовойИз-за постоянной занятости артистка остаётся незамужней. Она неоднократно говорила, что мечтает о семье и детях, но не считает отсутствие отношений трагедией. Напротив, свою личную историю Юлия превратила в часть сценического образа — ироничной, независимой женщины, чуть старше тридцати, которая слишком самодостаточна, чтобы соглашаться на первые попавшиеся отношения.
При этом интерес к её частной жизни не угасал. Ахмедовой регулярно задавали вопросы о том, сочетает ли она работу с романами, и она неизменно отвечала отрицательно. Этому, впрочем, не мешали сплетни: в соцсетях часто появлялись фотографии, где Юлия обнимала Руслана Белого*. Поклонники уверяли, что у них роман, но сама артистка подчёркивала — отношения исключительно дружеские, почти родственные.
Периодически в сети вспыхивали и другие слухи. Так, в 2017 году пользователи решили, что Юлия беременна и собирается замуж: этому поспособствовало свободное платье, в котором юмористка появилась на мероприятии. На одном снимке фанаты даже «разглядели» живот. Ахмедова почти сразу остановила волну домыслов и объяснила, что материнство в ближайших планах не стоит.
Спустя несколько лет артистка призналась, что всё же рассматривает возможность заморозки яйцеклеток, чтобы сохранить шанс стать мамой в будущем. Весной 2025 года она открыто рассказывала, что ищет пару в приложениях для знакомств.
Психологическое состояние и проблемы со здоровьемО своём психическом здоровье Юлия Ахмедова впервые подробно рассказала осенью 2020 года в программе «А поговорить?»***. Она открыто призналась, что на сцене выглядит уверенной, но вне камер нередко сталкивается с тяжёлыми периодами депрессии. Со временем у неё проявились симптомы биполярного расстройства, из-за чего она начала регулярно посещать врача — не только в моменты упадка, но и тогда, когда чувствовала слишком сильный подъём, который также является частью болезни.
Юлия вспоминала, что однажды оказалась в состоянии настолько тяжёлой депрессии, что не могла справляться даже с элементарными бытовыми задачами — ей было трудно вставать, умываться, чистить зубы. Тогда же она попала в больницу и долго восстанавливалась под наблюдением специалистов. Она не скрывала, у нее был момент, когда она не хотела жить, но всё же смогла вовремя обратиться за помощью.
Кроме того, артистка рассказала, как отслеживает приближение депрессивного эпизода. Один из признаков — усиление проявлений обсессивно-компульсивного расстройства: например, она могла многократно проверять, закрыта ли входная дверь. Такие состояния, по словам Юлии, заставили её внимательнее относиться к своему психическому здоровью и не игнорировать тревожные сигналы.
Сегодня юмористка продолжает работать, участвовать в шоу и выступать в стендапе, но делает это с оглядкой на собственное состояние.
Юлия Ахмедова сегодняАхмедова активно выступает, участвует в шоу, записывает интервью и продолжает работать над проектами, в которых совмещает юмор и разговор о личном. В шоу «Натальная карта» она рассказала, как заплатила 110 тысяч рублей астрологу, чтобы узнать про шансы на замужество — и услышала «ноль».
В 2025 году вышла видеоверсия её концерта «Лично» — честного, местами трогательного стендапа, в котором артистка вновь обратилась к теме одиночества, зрелости и внутреннего роста.