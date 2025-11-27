Страдает от депрессии и хотела заморозить яйцеклетки: звезде шоу Stand Up Юлии Ахмедовой 43 года. Как живет артистка и зачем потратила 110 тысяч на астролога?

27 ноября 2025, 18:09

Юлия Ахмедова (фото: Instagram* / yakhmedova)

Российская стендап-комик и продюсер Юлия Ахмедова отмечает 28 ноября 43-летие. За годы на сцене она стала одной из ключевых фигур современного юмора, сформировав узнаваемый стиль и громкое имя. Как она живет сегодня, чем болеет и что известно о ее личной жизни расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Юлии Ахмедовой: детство и юность Как начинался путь Юлии Ахмедовой в юморе Переход в Stand Up и сотрудничество с Русланом Белым* Телепроекты, гастроли и участие в жюри Фильмы и документальные проекты Личная жизнь Юлии Ахмедовой Психологическое состояние и проблемы со здоровьем Юлия Ахмедова сегодня

Биография Юлии Ахмедовой: детство и юность

Юлия Ахмедова с сестрой (фото: Instagram* / yakhmedova)



Как начинался путь Юлии Ахмедовой в юморе

Переход в Stand Up и сотрудничество с Русланом Белым*

Юлия Ахмедова (фото: Instagram* / yakhmedova)



Телепроекты, гастроли и участие в жюри

«Вечерний Ургант»;

«Импровизация»;

«Comedy Баттл»;

«Открытый микрофон»;

«Игра»;

тревел-шоу «Проводник» на «Пятнице!».

Фильмы и документальные проекты

Личная жизнь Юлии Ахмедовой

Юлия Ахмедова и Руслан Белый* (фото: Instagram* / yakhmedova)



Психологическое состояние и проблемы со здоровьем

Юлия Ахмедова сегодня