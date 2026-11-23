«Избегать волнения»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 23 по 29 ноября
В деловой сфере хорошо опираться на личностные качества. Полезна жажда деятельности и стремление реализовать планы. В любви важно считаться с мнением партнёра. Благоприятно сохранять эмоциональную близость и доверие. В сфере здоровья надо избегать волнения и стараться высыпаться.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Для Овна актуальна станет материальная сфера. Ресурсы, деньги, недвижимость потребуют его пристального внимания.
Тельцу надо проявить способность к конкуренции и риску. Ему лучше осваивать новое и расширять мировоззрение.
Близнецам нужно готовиться к неожиданным ситуациям и необычным предложениям. Их ждет крупная удача.
Раку желательно хорошо видеть цели своей работы и ловко ориентироваться в поступающей информации.
Льву лучше нацелиться на результат. Ему хорошо мыслить практично и обращать внимание на детали.
Деве необходимо исключить неопределенность, обман и иллюзии. Ей важно во всем тщательно разобраться.
Весам благоприятно демонстрировать артистическую жилку и организаторские способности. Им надо творчески использовать приобретенные знания.
Скорпиону активность и предприимчивость дадут отличные результаты. Ему нужно энергично стремиться к лидерству.
Стрельцу важно быть уверенным в себе. Хорошо брать на себя ответственность. Необходимо быть сговорчивыми.
Козерогу поможет талант руководителя. Ему понадобится умение быстро концентрировать энергию и быть инициативным.
Водолей будет увлечён домашними делами. Ему захочется создать уютную обстановку.
Рыбы почувствуют необходимость внутренней перестройки. Им потребуется непродолжительное уединение.
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