23 ноября 2026, 13:20

Фото: iStock/stevanovicigor

В деловой сфере хорошо опираться на личностные качества. Полезна жажда деятельности и стремление реализовать планы. В любви важно считаться с мнением партнёра. Благоприятно сохранять эмоциональную близость и доверие. В сфере здоровья надо избегать волнения и стараться высыпаться.