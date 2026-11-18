18 ноября 2026, 14:21

Фото: iStock/sudarat bunloet

Львы, Раки, Рыбы и Скорпионы острее всех в зодиакальном круге воспринимают критику в свой адрес. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Шалева.