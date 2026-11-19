Астролог назвала четыре знака зодиака, стремящихся к карьерным высотам
Астролог Наталия Шевченко назвала женщин четырех знаков зодиака прирожденными карьеристками. По ее мнению, профессиональные амбиции отличают Тельцов, Овнов, Козерогов и Стрельцов.
В беседе с «Москвой 24» специалист объяснила, что представителей этих знаков привлекают разные цели: от финансового благополучия до признания и новых впечатлений. По словам Шевченко, женщины-Тельцы стремятся к стабильному доходу и комфортной жизни. Ради этого они осваивают новые навыки и берутся за дополнительные проекты. Если работа открывает перспективы заработка, Телец готов надолго остаться в одной компании.
Женщинам-Овнам астролог приписала стремление к самостоятельности. Они охотно решают сложные задачи и ищут работу с большей свободой. Ради быстрого роста представительницы знака готовы рискнуть стабильностью.
Козерогам, по мнению Шевченко, важно заслужить уважение и занять прочное положение в обществе. Они уделяют много времени работе и заботятся о репутации. Получив высокую должность, такие женщины продолжают наращивать опыт и укреплять профессиональные связи.
Стрельцов привлекают масштабные проекты, поездки и знакомства, считает астролог. Ради новых возможностей они способны отказаться от хорошей должности и принять рискованное предложение. Достигнув очередной цели, представительницы знака вскоре начинают искать новые задачи.
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