19 ноября 2026, 16:13

Профессиональные амбиции отличают Тельцов, Овнов, Козерогов и Стрельцов

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

Астролог Наталия Шевченко назвала женщин четырех знаков зодиака прирожденными карьеристками. По ее мнению, профессиональные амбиции отличают Тельцов, Овнов, Козерогов и Стрельцов.