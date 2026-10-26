Астролог назвала знаки зодиака, которым сложно раскрыться перед партнером

26 октября 2026, 11:25

Астролог Малеева: скорпионы оставляют часть личных переживаний при себе

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

Астролог Катерина Малеева рассказала, что Скорпионы, Козероги и Рыбы нередко оставляют часть личных переживаний при себе. По словам специалиста, каждому из этих знаков свойственны собственные причины для скрытности в отношениях.