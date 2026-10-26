Астролог назвала знаки зодиака, которым сложно раскрыться перед партнером
Астролог Катерина Малеева рассказала, что Скорпионы, Козероги и Рыбы нередко оставляют часть личных переживаний при себе. По словам специалиста, каждому из этих знаков свойственны собственные причины для скрытности в отношениях.
В беседе с «Москвой 24» Малеева объяснила, что Скорпионы опасаются эмоциональной уязвимости. Даже при сильной привязанности они не спешат посвящать любимого человека во все детали прошлого и внутренние тревоги. При этом представители знака часто внимательно замечают чужие секреты.
Козероги привыкли справляться с проблемами самостоятельно, считает астролог. Им трудно говорить о страхах, ошибках и душевных кризисах. Малеева связала такую сдержанность с влиянием Сатурна: он, по астрологическим представлениям, формирует потребность в самоконтроле и четких личных границах.
Рыбы часто погружаются в собственные фантазии и чувства. Они способны умолчать о сомнениях или важных событиях, если боятся тяжелого разговора и последствий для пары. Иногда им самим непросто разобраться в переживаниях и подобрать слова для откровенного диалога с партнером.
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