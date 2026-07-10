«Изгонял беса»: Финалист «Битвы экстрасенсов» заявил, что черные маги ходят среди нас

10 июля 2026, 17:46

Эзотерик Рзаев: черные маги — люди, совершающие плохие поступки

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Вопрос о том, где заканчивается добро и начинается зло, волнует человечество веками. Но что, если привычные ориентиры — внешность, атрибуты веры или даже знание ритуалов — не дают ответа? В эзотерике и психологии всё чаще приходят к мнению, что грань между светлыми и тёмными силами проходит не по учебникам магии, а исключительно через наши ежедневные поступки и ту энергию, которую мы несём окружающим.





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что отличить белую магию от черной сложно, и здесь все зависит именно от поступков.





«В своё время многих пророков обвиняли в колдовстве и магии. Даже Иисуса Христа осуждали в том, что он колдун. Даже когда он изгонял беса из одержимого. Здесь можно различить только по поступкам и деяниям», — сказал он.

«Есть люди в облике священнослужителей, с бородой, читают, например, намаз, но по поступкам они негодяи. И поэтому мне не важна его борода, молитва. Важна доброта и деяния», — отметил Рзаев.

«Белая и чёрная магия существуют. Я в это всей душой верю. Но дать конкретное определение невозможно. Нужно ощущать частоту человека, энергетику, которой он делится с другими. Потому что черная магия ориентируется на негативную ауру, здесь необязательно быть ясновидящим. Если у человека отрицательная энергия, он будет вредить окружающим. Например, у Гитлера была негативная энергия, но он не был черным магом, а чем он отличается, если совершал ужасающие поступки? Ничем», — объяснил эзотерик.

«С точки зрения философии, психологии и эзотерики в мире есть две энергии: добрая (позитивная) и злая (отрицательная, негативная). А сама религия — это эзотерика», — резюмировал эксперт.