Принцесса Диана и «белая магия»: новые детали о её увлечениях перед трагической гибелью

07 июля 2026, 11:27

Принцесса Диана проводила ритуалы «очищения» и интересовалась эзотерикой

Принцесса Диана (Фото: YouTube / @GrungeRussia)

Появились новые заявления о якобы эзотерических увлечениях принцессы Дианы незадолго до её гибели. Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на Симону Симмонс, которая утверждает, что была знакома с принцессой и общалась с ней лично.





По словам Симмонс, Диана проявляла интерес к астрологии, экстрасенсам и различным духовным практикам, а также якобы участвовала в ритуалах, связанных с «очищением» предметов от негативной энергии.



Согласно её утверждениям, некоторые из этих ритуалов могли проходить в садах Кенсингтонского дворца, где принцесса якобы закапывала предметы, считая, что таким образом избавляет их от «плохой энергии».





«Диана начала закапывать предметы в землю в рамках ритуала очищения. Мы закапывали вещи, которые, по её мнению, обладали плохой или злой энергией, проводили церемонию, и Диана верила, что после этого предметы очистились и обрели лучшую энергию», — рассказала целительница.