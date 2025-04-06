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«Поразила магия»: Сергей Лазарев прокомментировал скандал на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певец Сергей Лазарев вернулся в проект «Ну-ка, все вместе! Хором!»
Сергей Лазарев (Кадр из видео: Телеграм @lazarev_official)

Сергей Лазарев (Кадр из видео: Телеграм @lazarev_official)

Несколько дней назад на телеканале «Россия 1» стартовал второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Его лидером стал певец Сергей Лазарев, в прошлом году со скандалом покинувший проект.
Сейчас ему всё нравится, он хвалит организаторов съёмок, участников проекта, членов жюри, зрителей, ну и, конечно, любимого себя, пытаясь оправдать некогда навязанный, но так и не оправданный статус звезды. В своём телграм-канале бывший участник музыкального проекта «Smash!!» даже назвал своих фаворитов.

«Впереди нас ждет несколько недель удивительной борьбы коллективов и ансамблей за главный приз в 5 миллионов рублей», — написал артист.

Особо он отметил Капеллу Дмитрия Железнова из Казани. По словам Лазарева, то, что дети выступали наравне со взрослыми и показали прекрасный уровень исполнения, потрясло его.

«Вы только посмотрите на их лица! Как ответственно они подошли к этой сложнейшей и взрослой композиции!» — написал артист.

Напомним, во время прошлого сезона «Ну-ка, все вместе!» шоу закончилось скандалом с участием певца. В эфире одного из выпусков шоу Сергей Лазарев прыжками спустился по этажам «стены» на нижний ряд и проголосовал за фониатра Льва Рудина. Тот отказался оценить номер Арпи Абкарян. Оскорблённый член жюри покинул студию и заявил, что больше не будет участвовать в проекте. Время показало, что Лазарев вернулся. Теперь он называет участников шоу своей «музыкальной семьей».

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Еву Карицкую задержали в российском аэропорту после смерти Паши Техника на Пхукете
07 апреля 2025, 09:16

Ева Карицкая (Фото: Telegram @evakaritskaua)

Бывшая жена рэпера Павла Ивлева, известного как Паша Техник, Ева Карицкая вернулась в Россию после трагической смерти артиста в Таиланде. Об этом пишет «Voice».
Девушка рассказала о произошедшем в видеообращении из аэропорта, отметив, что ее задержали на допроверку.

Напомним, что Паша Техник скончался 5 апреля после тяжелого состояния, вызванного септическим шоком на фоне бактериальной пневмонии. Его последняя возлюбленная, Кристина Лекси, призналась, что рэпер употреблял запрещенные вещества перед госпитализацией. Карицкая прилетела на Пхукет, как только узнала о госпитализации, и каждый день навещала его в клинике.

Умер рэпер Паша Техник
Умер рэпер Паша Техник

Ева сообщила, что тело Паши должно прибыть в Россию 9 апреля, она намерена взять с собой на церемонию прощания их шестилетнего сына Ивана. Она также выразила надежду, что после похорон они смогут уехать на отдых за границу. Карицкая считает, что виновна в смерти Павла 28-летняя эскортница и планирует добиться компенсации за транспортировку тела и похороны.

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Звезды шоу-бизнеса поздравляют Овечкина с историческим достижением

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#отдых
#похороны
#компенсации
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Бузова, Пересильд, Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса поздравляют Овечкина с историческим достижением
Живущие в РФ друзья Овечкина поздравили его с историческим достижением
07 апреля 2025, 08:01

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)

Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз», стал новым рекордсменом НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».
Это достижение позволило Овечкину обойти легендарного Уэйна Гретцки и занять первое место в истории лиги по количеству голов. В связи с этим событием, друзья и коллеги Овечкина из мира шоу-бизнеса не упустили возможности поздравить его с этим значимым достижением.

Популярный певец Филипп Киркоров, который был так тронут успехом друга, что даже опоздал на свое выступление, выразил гордость за Овечкина и отметил его вклад в российский спорт. Актриса Юлия Пересильд также не осталась в стороне и эмоционально поздравила хоккеиста.

Ольга Бузова, поп-звезда и близкая подруга Овечкина, поделилась трогательными моментами из их дружбы.

«Сашка! Какой ты у нас крутой! Герой нации! Гордость! Спасибо тебе за тебя. Счастлива называть тебя своим другом!», — написала она в своем Telegram-канале.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков даже переписал любимую песню Овечкина. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что не смог сдержать слез от радости за друга.

Сам Александр Овечкин, обращаясь к болельщикам, выразил свою гордость за родную страну и всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры.

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В Москве на блогера Сабину Хайрову было совершено вооруженное нападение
07 апреля 2025, 05:35

Сабина Хайрова (Фото: Телеграм/krosovkapoteryalsya)

Во время съемок в центре Москвы популярная российская блогерша Сабина Хайрова подверглась вооруженному нападению со стороны незнакомцев. Об этом рассказала сама девушка в своем интервью для проекта «Вписка».
«Началась потасовка. И в тот момент, когда она начала сильно разгораться, ребята достали пистолет и начали стрелять нам по ногам. Нам удалось сбежать», — поделилась Хайрова.

Как отметила Сабина, вероятнее всего неизвестные находились под действием наркотиков. К тому же во время конфликта один из подписчиков пострадал. Как оказалось, у него были повреждены виниры. Хайрова оплатила лечение поврежденных зубов.

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Дочь Виктории Бони умоляла ее не подниматься на Эверест
07 апреля 2025, 05:33

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня приняла решение подняться на Эверест. Модель тщательно готовилась к восхождению, однако ее дочь была против затеи матери.
В списке тренировок у Бони значились занятия спортом в специальной маске, которая имитирует разряженный воздух. К тому же модель проверила свое здоровье для избежания осложнений во время похода. Уже перед своим отлетом в Монако Виктория попробовала взойти на возвышенность, на которую поднялась за час с 20-килограммовым рюкзаком на плечах.

«Лечу на неделю в Дубай, там неделю море, солнце, отдых, объедание и так далее, потом на Эверест!» —, поделилась планами блогер.

Как оказалось, дочь Бони была против идеи о восхождении на гору.

«Мамку на Эверест отпускаешь с легким сердцем? Как нет?» — цитирует признание Виктории 7Дней.

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«Жалею, что раньше этого не сделал»: Стас Михайлов похвастался, что смог побороть зависимость
Стас Михайлов смог отказаться от алкоголя
07 апреля 2025, 02:16

Стас Михайлов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Стас Михайлов в последние годы сильно преобразился. По признанию артиста, он бросил пить алкоголь и начал заниматься спортом.
«Жалею, что раньше этого не сделал. Алкоголь, когда убираешь даже чуть-чуть, все сразу на место становится. Мысли другие, всё другое», — цитирует слова Михайлова 7Дней.

По признанию артиста, он также начал заниматься спортом. Его мотиватором стала супруга Инна Михайлова. Жена следит за собой и находится в прекрасной физической форме.

Народный артист РФ рассказывает, что Инна просыпается в пять утра для занятий на беговой дорожке. К тому же женщина профессионально занималась плаванием.

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