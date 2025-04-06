«Поразила магия»: Сергей Лазарев прокомментировал скандал на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев (Кадр из видео: Телеграм @lazarev_official)
Несколько дней назад на телеканале «Россия 1» стартовал второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Его лидером стал певец Сергей Лазарев, в прошлом году со скандалом покинувший проект.
Сейчас ему всё нравится, он хвалит организаторов съёмок, участников проекта, членов жюри, зрителей, ну и, конечно, любимого себя, пытаясь оправдать некогда навязанный, но так и не оправданный статус звезды. В своём телграм-канале бывший участник музыкального проекта «Smash!!» даже назвал своих фаворитов.
Особо он отметил Капеллу Дмитрия Железнова из Казани. По словам Лазарева, то, что дети выступали наравне со взрослыми и показали прекрасный уровень исполнения, потрясло его.
Напомним, во время прошлого сезона «Ну-ка, все вместе!» шоу закончилось скандалом с участием певца. В эфире одного из выпусков шоу Сергей Лазарев прыжками спустился по этажам «стены» на нижний ряд и проголосовал за фониатра Льва Рудина. Тот отказался оценить номер Арпи Абкарян. Оскорблённый член жюри покинул студию и заявил, что больше не будет участвовать в проекте. Время показало, что Лазарев вернулся. Теперь он называет участников шоу своей «музыкальной семьей».
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«Впереди нас ждет несколько недель удивительной борьбы коллективов и ансамблей за главный приз в 5 миллионов рублей», — написал артист.
Особо он отметил Капеллу Дмитрия Железнова из Казани. По словам Лазарева, то, что дети выступали наравне со взрослыми и показали прекрасный уровень исполнения, потрясло его.
«Вы только посмотрите на их лица! Как ответственно они подошли к этой сложнейшей и взрослой композиции!» — написал артист.
Напомним, во время прошлого сезона «Ну-ка, все вместе!» шоу закончилось скандалом с участием певца. В эфире одного из выпусков шоу Сергей Лазарев прыжками спустился по этажам «стены» на нижний ряд и проголосовал за фониатра Льва Рудина. Тот отказался оценить номер Арпи Абкарян. Оскорблённый член жюри покинул студию и заявил, что больше не будет участвовать в проекте. Время показало, что Лазарев вернулся. Теперь он называет участников шоу своей «музыкальной семьей».
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Александр Бойцов