«Изменение общества»: Гинеколог назвала главную проблему современных женщин

07 октября 2026, 18:26

Гинеколог Ефремова: биология современной женщины не успевает за развитием

Фото: iStock/gbh007

Образование, карьера, финансовое благополучие, путешествия — современная женщина откладывает ребёнка до момента, когда «всё готово». Но к 35–40 годам, когда появляется уверенность «теперь я готова стать мамой», организм может противиться.





Гинеколог Людмила Ефремова в беседе с «Радио 1» отметила, что современная женщина становится заложницей целого комплекса жизненных обстоятельств. Но у этого есть обратная сторона — набор типичных ошибок, которые совершаются не по незнанию, а по инерции мышления.





«Сегодня от женщины часто ожидают, что она должна быть образованной, успешной, самостоятельной, независимой, реализованной в профессии. И, конечно, это само по себе прекрасно. Но есть один важный момент, о котором мы иногда забываем: биология не успевает за изменениями современного общества», — напомнила она.

«Если раньше наши бабушки и прабабушки прекрасно понимали, что репродуктивные возможности женщины не безграничны, то современная женщина иногда сталкивается с этим фактом, когда уже начинает планировать беременность. Получается парадокс», — отметила Ефремова.

«Современная медицина действительно предлагает решения, которые ещё несколько десятилетий назад казались фантастикой. Одно из них — криоконсервация или замораживание яйцеклеток. Для некоторых женщин это может стать способом сохранить репродуктивный потенциал на будущее и получить дополнительное время для принятия решения о материнстве. Речь идёт не о том, чтобы гарантировать будущую беременность, здесь нет гарантии на 100%. Но это поможет увеличить возможности женщины в будущем», — поделилась собеседница.