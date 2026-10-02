Гинеколог развеяла миф о заражении ИППП в бассейне и общественном туалете
Врач акушер-гинеколог и хирург центра инновационной медицины Damas Medical Center Кристина Кондрашкина заявила, что бассейны и туалеты не несут реальной угрозы заражения сифилисом, гонореей, хламидиозом или ВИЧ.
В беседе с Life.ru специалист пояснила, что для развития инфекции необходимы жизнеспособный возбудитель, его достаточное количество и контакт со слизистой либо травмированной кожей. Такие условия возникают при сексуальных контактах, но практически исключены при посещении бассейна или использовании унитаза. Возбудители сифилиса, гонореи, хламидиоза и ВИЧ быстро теряют активность вне человеческого организма. В воде их дополнительно подавляют средства для дезинфекции, а концентрация микроорганизмов резко снижается из-за большого объёма воды. Медицине не известны подтверждённые эпизоды заражения этими инфекциями при купании.
Сиденье унитаза контактирует преимущественно с кожей ягодиц и бёдер. Неповреждённый кожный покров служит надёжным барьером для половых инфекций. На сухих поверхностях большинство таких возбудителей быстро погибает. При этом в душевых, раздевалках и у бассейнов можно столкнуться с грибковыми заболеваниями стоп, подошвенными бородавками, контагиозным моллюском, наружным отитом или кишечными инфекциями после случайного заглатывания воды. Врач посоветовала пользоваться личными тапочками, принимать душ после плавания и не оставаться в мокром белье.
Бытовая передача инфекций возможна при использовании общих предметов, способных травмировать кожу или сохранять следы биологических жидкостей. Речь идёт о бритвах, маникюрных инструментах, зубных щётках и секс-игрушках без обработки. Через такие вещи существует риск передачи вирусных гепатитов, а при наличии крови и микропорезов — ВИЧ.
Кондрашкина напомнила, что многие ИППП долго не проявляют себя. При выявлении инфекции обследование и лечение должны пройти оба партнёра. Основными средствами профилактики остаются презервативы, вакцинация от ряда заболеваний и регулярные визиты к врачу.
Читайте также: