Гинеколог развеяла миф о заражении ИППП в бассейне и общественном туалете

02 октября 2026, 09:43

Врач Кондрашкина: Бритвы и маникюрные инструменты несут риск гепатита B и C

Фото: iStock/Kitsawet Saethao

Врач акушер-гинеколог и хирург центра инновационной медицины Damas Medical Center Кристина Кондрашкина заявила, что бассейны и туалеты не несут реальной угрозы заражения сифилисом, гонореей, хламидиозом или ВИЧ.