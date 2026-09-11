Гинеколог назвала продукты, способные влиять на интимный запах

11 сентября 2026, 07:56

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Врач-гинеколог Кейт Маклин объяснила, что рацион иногда отражается на естественном запахе в интимной зоне. Среди продуктов с наиболее заметным эффектом она выделила чеснок. Об этом сообщает New York Post.