Гинеколог назвала продукты, способные влиять на интимный запах
Врач-гинеколог Кейт Маклин объяснила, что рацион иногда отражается на естественном запахе в интимной зоне. Среди продуктов с наиболее заметным эффектом она выделила чеснок. Об этом сообщает New York Post.
После употребления чеснока запах способен стать резче и приобрести сернистые оттенки. Похожее влияние оказывают лук, спаржа и овощи семейства крестоцветных. Острые блюда, кофе и спиртное усиливают потоотделение, из-за чего аромат может ощущаться сильнее. Маклин подчеркнула, что влагалище не должно иметь цветочный или полностью нейтральный запах. Врачи считают нормальными легкие кисловатые, мускусные, землистые и сладковатые оттенки. Они меняются в зависимости от фазы менструального цикла.
Изменения после еды обычно исчезают в течение одного-двух дней. Стойкий рыбный запах, непривычные выделения, зуд, жжение или болезненные ощущения требуют обращения к гинекологу, поскольку такие симптомы могут указывать на инфекцию.
Читайте также: