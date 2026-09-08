«Синдром Дауна и травмированный эмбрион»: Гинеколог рассказала о рисках ЭКО после 50

08 сентября 2026, 12:12

Гинеколог Ерофеева: риски ЭКО после 50 связаны с соматическими заболеваниями

Фото: iStock/fizkes

Вопрос о том, стоит ли разрешать женщинам становиться матерями после 50 лет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), вызывает всё больше споров. С одной стороны — желание женщины любой ценой испытать счастье материнства, с другой — суровая биология и социальные последствия.





Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что ЭКО после 50 лет, действительно, опасно, однако запрет не решит проблему, а лишь уведет процесс в тень.





«Беременность в 50+ — это серьезное испытание для организма. С годами накапливаются соматические заболевания, страдает иммунитет, начинается возрастная перестройка, которая по своей природе не меняется веками», — сказала она.

«В системе ЭКО это менее вероятно, потому что эмбриологи отсматривают весь репродуктивный материал, тщательно следят за тем, чтобы выявить там подозрительные какие-то элементы и не допустить этот эмбрион травмированный, дефектный для дальнейшей имплантации», — объяснила акушер.

«Это может выглядеть довольно странно. Дети пойдут в школу и будут стесняться своей мамы, потому что она выглядит как бабушка. Несмотря на все риски, я категорически против законодательных запретов, потому что женщина, которая поставила цель родить и располагает средствами, всё равно добьется своего, но уже вне правового поля. Любые запреты чреваты последствиями. Но я считаю, что надо разъяснять нашему населению все "за" и "против"», — резюмировала гинеколог.