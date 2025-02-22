Стоматолог раскрыл секрет белоснежной улыбки Бузовой: виниры или естественная красота?

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
39-летняя Ольга Бузова известна своей «голливудской улыбкой». Стоматолог-ортопед Кирилл Чащин раскрыл, прибегала ли певица к помощи специалистов.
Телеведущая ранее заявила, что секрет её белоснежной улыбки кроется в тщательном уходе, профилактических мерах и регулярных стоматологических осмотрах. Однако стоматолог убеждён, что Бузова немного лукавит.
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«Улыбка Ольги в самом деле прекрасна. Но, если приблизить фото, видео и тщательно рассмотреть детали, становится очевидно, что зубы всё-таки были скорректированы. О наличии виниров говорят два признака: выровненная линия дёсен и чуть увеличенная длина зубов», – поделился врач в беседе с изданием «Страсти».Чащин подчеркнул, что современные технологии позволяют добиваться натурального эффекта. Высококачественные виниры могут имитировать детали натуральных зубов, в том числе нюансы прозрачности эмали.
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Анастасия Чинкова