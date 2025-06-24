Стоматолог назвала продукты, улучшающие состояние зубов
Стоматолог Балакирева: Мясо, яблоки и клубника помогут сохранить здоровье зубов
Мясо, яблоки и клубника помогут сохранить здоровье зубов. Об этом рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.
«Сбалансированный рацион крайне важен для поддержания здоровья зубов. Поэтому необходимо употреблять мясо. Оно содержит белок — строительный материал для организма в целом и зубов в частности», — пояснила Балакирева в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, для сохранения здоровья зубов необходимо пить молоко, в составе которого находится кальций, необходимый для укрепления эмали.
Кроме того, важно включить в рацион овощи и фрукты, которые содержат множество питательных веществ, а при употреблении хорошо очищают от налета из-за органических кислот в составе, например, яблоки и клубника.
В свою очередь врач стоматолог-хирург, имплантолог, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян предупредил в разговоре с «Газетой.Ru», что при ношении брекетов некоторые продукты могут повредить аппарат или затруднить его чистку.
«В первую очередь рекомендуется избегать жесткой пищи, которая может привести к дискомфорту и даже отрыву деталей брекетов. Вместо этого стоит ориентироваться на мягкие блюда, такие как пюре, супы, йогурты и вареные овощи», — отметил врач.
Он также посоветовал исключить на время ношения брекетов орехи, сухарики, жесткое мясо и корочки хлеба, а также сладости и газированные напитки, поскольку они содержат много сахара и могут привести к развитию кариеса. Не стоит употреблять и холодные продукты, например, мороженое, так как они повышают чувствительность зубов, заключил эксперт.