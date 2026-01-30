«Живой пример»: Россиянам рассказали, почему «трансляция» национального кода оказалась сложнее, чем его создание
Политолог Журавлев: ценности нужно прививать на силе личного примераПолитолог Дмитрий Журавлёв в беседе с «Радио 1» назвал главную проблему сегодня — трансляция ценностей в общество.
«Ценности переходят из жизни, а не из книг. В современном обществе мало назвать ценности — гораздо сложнее сделать их живыми, актуальными для каждого, особенно для молодого поколения. Нравственные ориентиры — это код общества. Если их сменить, то можно целое общество с армией, промышленностью, экономикой поставить на колени за очень короткое время. Именно этим занимаются западные страны в других регионах, а Россия, будучи носителем иной культурной парадигмы, является для них "раздражающим" объектом воздействия», — сказал он.
По его словам, нравственный фундамент — это ценности семьи, рода, общества как народа, государства как главной скрепы этого общества. Однако одних лозунгов здесь недостаточно.
«Например, ценность многодетности рушится, если она ассоциируется с бедностью. Здесь на первый план выходит роль государства в создании материальных условий. Также нужно работать с молодежью, ведь именно они владеют завтрашним днем. Но навязывание чего-то к хорошему не приведет, потому что это должен быть личный выбор», — отметил Журавлев.
Он подчеркнул, что нужно прививать ценности на силе личного примера и практических действий. В качестве инструментов «трансляции» можно использовать не только семейную и молодёжную политику, но и новые, постепенно входящие в привычку ритуалы, — например, поднятия флага в школах.
«За актуальность ценностей бороться приходится практически всегда. Главное оружие здесь — не слова в докладах, а умение превратить "правильные" истины в живые, разделяемые обществом поступки и смыслы», — резюмировал политолог.