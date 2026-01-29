В Госдуме заявили, что отец для семьи — это как Иисус для христианства

29 января 2026, 13:50

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме на круглом столе по теме осознанного отцовства прозвучало мнение о роли отца в семье и о том, кто может преподавать предмет «Семьеведение». Об этом сообщает Осторожно Media.





Руководитель Московского отделения «Православного родительского комитета» Максим Бобков сравнил отца с Иисусом Христом для верующих. По его словам, мужчина в семье выполняет роль координатора и компаса, который указывает «реальный север», и именно от него зависит соблюдение ответственности перед семьей.





«Это не говорит о его обожествлении, а об ответственности», — подчеркнул общественник.