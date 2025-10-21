«К онкологии и воспалению»: Врач предупредила об опасности напитков неправильной температуры
Употребление слишком горячих или чрезмерно холодных напитков может нанести серьезный вред организму.
Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что регулярное употребление слишком горячих напитков травмирует слизистую и может иметь отдаленные тяжелые последствия.
«Частое использование горячей воды травмирует слизистую полости рта, пищевода, и зачастую эти травмы при хроническом использовании могут привести к онкопатологии. Это один из факторов риска, который получает человек при регулярном использовании сверхгорячих напитков», — предупредила она.
По словам эксперта, холодные напитки не менее опасны. Они могут провоцировать воспалительные процессы, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.
«Если это будет холодная вода, риск заболеть и получить воспалительный процесс, особенно при низком иммунном статусе, возрастает. Частые заболевания горла могут поддерживать уровень хронической инфекции», — отметила Королева.
Она порекомендовала придерживаться «золотой середины» — употреблять напитки комнатной температуры или слегка теплые. Это простое правило поможет сохранить здоровье пищевода и горла, избежав опасных последствий.