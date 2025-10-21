«К онкологии и воспалению»: Врач предупредила об опасности напитков неправильной температуры

21 октября 2025, 11:38

Диетолог Королева: горячие напитки могут привести к онкопатологии

Фото: iStock/byryo

Употребление слишком горячих или чрезмерно холодных напитков может нанести серьезный вред организму.





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что регулярное употребление слишком горячих напитков травмирует слизистую и может иметь отдаленные тяжелые последствия.





«Частое использование горячей воды травмирует слизистую полости рта, пищевода, и зачастую эти травмы при хроническом использовании могут привести к онкопатологии. Это один из факторов риска, который получает человек при регулярном использовании сверхгорячих напитков», — предупредила она.

«Если это будет холодная вода, риск заболеть и получить воспалительный процесс, особенно при низком иммунном статусе, возрастает. Частые заболевания горла могут поддерживать уровень хронической инфекции», — отметила Королева.