Безмолвная эпидемия века: Россиянам рассказали о болезни, которая настигает многих

21 октября 2025, 10:47

Врач Крюкова: главная причина остеопороза — наследственность

оригинал Фото: iStock/kckate16

По статистике, в России каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет страдают остеопорозом. Это метаболическое заболевание костей, при котором снижается их плотность, и они становятся настолько хрупкими, что перелом может случиться от незначительного удара или даже падения с высоты собственного роста.





Доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова в беседе с «Радио 1» рассказала, что остеопороз называют «безмолвной эпидемией»: болезнь долгое время протекает незаметно, а о себе нередко заявляет внезапным переломом.





«Он не даёт о себе знать, даже если плотность кости уже очень низкая. Зачастую диагноз ставят клинически уже на основании случившегося перелома, а это — осложнённый остеопороз», — пояснила она.

«Если у вас в семье был перелом бедра, это очень рискованно и для последующих поколений. Это повод заранее, не дожидаясь продвинутого возраста, обратиться к терапевту», — отметила Ирина Крюкова.