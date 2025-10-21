Безмолвная эпидемия века: Россиянам рассказали о болезни, которая настигает многих
Врач Крюкова: главная причина остеопороза — наследственность
По статистике, в России каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет страдают остеопорозом. Это метаболическое заболевание костей, при котором снижается их плотность, и они становятся настолько хрупкими, что перелом может случиться от незначительного удара или даже падения с высоты собственного роста.
Доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова в беседе с «Радио 1» рассказала, что остеопороз называют «безмолвной эпидемией»: болезнь долгое время протекает незаметно, а о себе нередко заявляет внезапным переломом.
«Он не даёт о себе знать, даже если плотность кости уже очень низкая. Зачастую диагноз ставят клинически уже на основании случившегося перелома, а это — осложнённый остеопороз», — пояснила она.
По словам врача, поставить диагноз на доклинической стадии можно с помощью инструментальной диагностики. Однако заподозрить риски можно и раньше. Одним из главных факторов является наследственность.
«Если у вас в семье был перелом бедра, это очень рискованно и для последующих поколений. Это повод заранее, не дожидаясь продвинутого возраста, обратиться к терапевту», — отметила Ирина Крюкова.
Она подчеркнула, что если диагноз уже поставлен, главной задачей становится профилактика переломов с помощью специальной терапии.
