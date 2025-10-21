Врач акушер-гинеколог назвала симптомы кандидоза кожи
Шелушение кожи между пальцами может указывать на развитие кандидоза, заявила NEWS.ru акушер-гинеколог Красногорской больницы Минздрава Московской области Рафиса Кунафина. По её словам, появление трещин и зуда также может свидетельствовать о кожной форме заболевания.
Кандидоз вызывается дрожжеподобными грибами рода Candida, чаще всего Candida albicans. Эти микроорганизмы относятся к условно-патогенной флоре и присутствуют в норме на коже и слизистых оболочках человека. При ослаблении иммунитета, гормональных изменениях или приёме антибиотиков грибки начинают активно размножаться, что приводит к воспалению, шелушению и зуду, особенно в межпальцевых и кожных складках.
Кунафина отметила, что проявления кандидоза зависят от места поражения. Урогенитальная форма сопровождается зудом, жжением, покраснением слизистых и появлением творожистых выделений, а орофарингеальная — белым налётом во рту, болью, жжением и нарушением вкусовых ощущений.
