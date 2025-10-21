Врач акушер-гинеколог назвала симптомы кандидоза кожи

21 октября 2025, 11:09

Фото: istockphoto / Doucefleur

Шелушение кожи между пальцами может указывать на развитие кандидоза, заявила NEWS.ru акушер-гинеколог Красногорской больницы Минздрава Московской области Рафиса Кунафина. По её словам, появление трещин и зуда также может свидетельствовать о кожной форме заболевания.