Врач объяснила, о чем может говорить тяга к сладкому

20 октября 2025, 13:46

Врач Садикова: тяга к сладкому означает нехватку питательных веществ

Фото: istockphoto / AnnaPustynnikova

Постоянная тяга к сладкому может быть сигналом организма о нехватке питательных веществ или проблемах со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт, к.м.н., эксперт компании SOLGAR Регина Садикова.