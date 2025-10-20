Врач объяснила, о чем может говорить тяга к сладкому
Постоянная тяга к сладкому может быть сигналом организма о нехватке питательных веществ или проблемах со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт, к.м.н., эксперт компании SOLGAR Регина Садикова.
По ее словам, на наши вкусовые предпочтения напрямую влияют кишечные бактерии. Они питаются той едой, которую мы потребляем, и могут влиять на наши желания через нервные сигналы. Таким образом, острая потребность в конкретных витаминах или минералах может выражаться в виде тяги к той или иной пище. Например, пристрастие к сладкому может указывать на дефицит магния или хрома, так как эти микроэлементы играют ключевую роль в работе мозговых центров удовольствия. А желание съесть что-то соленое часто бывает следствием стресса, переутомления надпочечников или потери натрия при интенсивных физических нагрузках.
Чтобы скорректировать такие пищевые пристрастия, важно наладить сбалансированное питание. Основой рациона должна стать разнообразная клетчатка. Она служит «пищей» для полезных бактерий и помогает производить короткоцепочечные жирные кислоты, необходимые для здоровья кишечника.
Также врач рекомендует включить в меню пробиотики и пребиотики. Пробиотики — это полезные живые бактерии, например, лакто- и бифидобактерии, которые непосредственно заселяют кишечник и восстанавливают его работу. В свою очередь, пребиотики, такие как пептиды, ферменты и аминокислоты, являются питательными соединениями, которые служат «кормом» для пробиотиков, помогая им расти и размножаться.
