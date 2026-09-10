10 сентября 2026, 14:36

Фото: iStock/Photo by Oleksandr Zaiats provided to iStock

Кабачки подходят для сытных обедов, легких закусок, домашней выпечки и даже десертов. Нейтральный вкус этого овоща хорошо сочетается с картофелем, сыром, помидорами, чесноком, зеленью и шоколадом. Из него легко приготовить пирог, драники, пиццу, икру или нежные блинчики. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что приготовить из кабачков быстро и вкусно Кабачковый пирог с сыром и зеленью Кабачково-картофельные драники с сыром Закуска из жареных кабачков с помидорами, сыром и чесноком Домашняя кабачковая икра Кабачковые блинчики на молоке Наггетсы из кабачков в панировке в духовке Закусочный кабачковый торт с помидорами и чесночным соусом Пицца из кабачков на сковороде или в духовке Кабачковый хлеб с луком Шоколадный пирог с кабачками Как сохранить кабачки свежими и использовать без отходов

Что приготовить из кабачков быстро и вкусно

Кабачковый пирог с сыром и зеленью

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Кабачково-картофельные драники с сыром

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Закуска из жареных кабачков с помидорами, сыром и чесноком

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Домашняя кабачковая икра

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Кабачковые блинчики на молоке

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Наггетсы из кабачков в панировке в духовке

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Закусочный кабачковый торт с помидорами и чесночным соусом

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Пицца из кабачков на сковороде или в духовке

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Кабачковый хлеб с луком

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Шоколадный пирог с кабачками

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Как сохранить кабачки свежими и использовать без отходов