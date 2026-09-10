Кабачков с дачи привезли целую гору? Они больше не залежатся: 10 рецептов блюд — от хрустящих наггетсов до шоколадного пирога
Кабачки подходят для сытных обедов, легких закусок, домашней выпечки и даже десертов. Нейтральный вкус этого овоща хорошо сочетается с картофелем, сыром, помидорами, чесноком, зеленью и шоколадом. Из него легко приготовить пирог, драники, пиццу, икру или нежные блинчики. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Что приготовить из кабачков быстро и вкусноМолодые кабачки не требуют сложной подготовки. Их достаточно вымыть, обсушить и срезать кончики. Нежную кожицу можно оставить: она станет мягкой при жарке, запекании или тушении. У крупных плодов лучше убрать плотную кожуру и семена. Кабачковая мякоть содержит много влаги. Поэтому перед приготовлением оладий, драников, пиццы и овощных коржей натертую массу стоит посолить и оставить на 10–15 минут. Затем сок нужно тщательно отжать. Такой прием поможет сохранить форму блюда, а тесто не станет жидким. Для жарки подойдут небольшие плоды с плотной мякотью. В запеканках и икре можно использовать более зрелые овощи. Кабачок легко впитывает аромат чеснока, лука, укропа, базилика и прованских трав. Сыр придает ему насыщенный вкус, а помидоры добавляют сочность и приятную кислинку.
Кабачковый пирог с сыром и зеленьюКабачковый пирог станет хорошим вариантом для семейного ужина. Его подают теплым или охлажденным, дополняют сметаной, натуральным йогуртом либо овощным салатом. Для основы натрите два средних кабачка на крупной терке, посолите и через несколько минут отожмите лишнюю жидкость. Добавьте два яйца, 150 граммов натертого сыра, мелко нарезанный укроп, 120–150 граммов муки, щепотку разрыхлителя и черный перец. Масса должна напоминать густое тесто.
Форму смажьте маслом, переложите овощную смесь и разровняйте поверхность. Сверху можно положить тонкие кружки помидоров и присыпать их сыром. Выпекайте пирог при 180 градусах около 35–45 минут, пока верх не приобретет золотистый оттенок. Не разрезайте выпечку сразу после духовки. Дайте ей постоять 10 минут: так кусочки сохранят аккуратную форму. Если хочется более яркого вкуса, добавьте в начинку зеленый лук или немного чеснока.
Кабачково-картофельные драники с сыромДраники из кабачка и картофеля получаются нежными внутри и румяными снаружи. Картофель помогает массе держать форму, а сыр делает вкус выразительнее.
Натрите на мелкой или средней терке один кабачок и две картофелины. Овощи посолите, затем хорошо отожмите. Введите яйцо, 80–100 граммов сыра, две или три ложки муки, молотый перец и измельченную зелень. Перемешайте ингредиенты до однородности. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу ложкой, слегка прижимая ее, чтобы получились тонкие лепешки. Обжаривайте драники на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Слишком сильный нагрев не подойдет: корочка быстро потемнеет, а картофель внутри может остаться сырым.
Подавайте блюдо со сметаной, чесночным соусом или свежими томатами. Для менее жирного варианта лепешки можно запечь на пергаменте при 200 градусах, перевернув их в середине приготовления.
Закуска из жареных кабачков с помидорами, сыром и чеснокомЭта закуска часто появляется на летнем столе. Она выглядит нарядно, готовится без сложных приемов и хорошо подходит к мясу, рыбе или отварному картофелю. Нарежьте кабачки кружками толщиной около сантиметра. Посолите их, обваляйте в муке и обжарьте до золотистого цвета. Переложите кружочки на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла.
Для соуса смешайте майонез или густую сметану с измельченным чесноком и зеленью. Каждый кружок смажьте небольшим количеством соуса. Сверху положите ломтик помидора и посыпьте тертым твердым сыром. Если хочется, чтобы сыр расплавился, отправьте закуску в духовку на несколько минут. Помидоры лучше добавлять перед подачей. Так они не дадут много сока, а кабачковые кружки останутся аппетитными. Для пикантности можно использовать немного свежемолотого перца.
Домашняя кабачковая икраКабачковая икра подходит для бутербродов, гарнира и легкого перекуса. Ее едят теплой или холодной, намазывают на хлеб, подают к крупам и картофелю. Нарежьте два кабачка, две моркови, две луковицы и несколько помидоров. Обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь, а через несколько минут положите кабачки. Тушите овощи под крышкой на небольшом огне. Когда масса станет мягкой, добавьте помидоры, чеснок, соль и перец.
Готовьте икру до выпаривания лишней влаги. Затем измельчите овощи блендером или оставьте кусочками, если нравится более плотная текстура. После этого прогрейте массу еще несколько минут. Томатную пасту можно использовать вместо свежих помидоров. Она даст насыщенный цвет и вкус. Добавляйте ее понемногу, чтобы икра не стала слишком кислой. Небольшая щепотка сахара поможет сбалансировать томатные ноты.
Кабачковые блинчики на молокеКабачковые блинчики на молоке подойдут для завтрака или перекуса. Их можно подать со сметаной, творожным сыром, красной рыбой, зеленью или овощами. Натрите небольшой кабачок и отожмите сок. В отдельной миске взбейте два яйца со стаканом молока, добавьте соль, затем постепенно всыпьте муку. Тесто должно получиться более жидким, чем для оладий. Вмешайте кабачковую стружку, ложку растительного масла и при желании рубленый укроп.
Жарьте блинчики на хорошо разогретой сковороде. Наливайте тесто тонким слоем и распределяйте его по поверхности. Когда края начнут подсыхать, аккуратно переверните блин. Такие блинчики легко превратить в закуску. Для этого смажьте каждый слой творожным сыром с чесноком, добавьте помидоры или огурцы, сверните рулетиками и охладите перед подачей.
Наггетсы из кабачков в панировке в духовкеЗапеченные наггетсы из кабачков понравятся тем, кто любит хрустящую корочку. Блюдо не требует жарки во фритюре, а приготовить его можно из доступных продуктов. Нарежьте кабачки длинными брусочками. Подготовьте три тарелки: в одну насыпьте муку, во второй взбейте яйцо, в третью положите панировочные сухари. Для аромата добавьте к сухарям паприку, сушеный чеснок, соль и немного натертого сыра.
Каждый кусочек обваляйте в муке, окуните в яйцо и покройте панировкой. Выложите наггетсы на противень с пергаментом. Слегка сбрызните их растительным маслом. Запекайте при 200 градусах около 20–25 минут. В середине процесса переверните брусочки, чтобы корочка появилась со всех сторон. Подавайте наггетсы с томатным, сырным или чесночным соусом. Панировка лучше держится на сухих ломтиках, поэтому после нарезки кабачки стоит промокнуть бумажным полотенцем.
Закусочный кабачковый торт с помидорами и чесночным соусомКабачковый торт выглядит эффектно и легко заменит привычные бутерброды на праздничном столе. Основой станут тонкие овощные коржи, а начинкой — помидоры, сыр и соус с чесноком. Натрите два или три кабачка, посолите, отожмите выделившийся сок. Добавьте яйца, несколько ложек муки, перец и зелень. Из массы пожарьте тонкие коржи на сковороде. Они должны быть плотными, чтобы не развалиться во время сборки.
Для соуса смешайте майонез с измельченным чесноком и укропом. При желании часть майонеза замените сметаной. Первый корж смажьте соусом, распределите по нему тертый сыр и тонкие ломтики помидоров. Повторяйте слои, пока не закончатся заготовки. Верх торта украсьте зеленью, сыром и томатами. Поставьте закуску в холодильник хотя бы на час. За это время коржи пропитаются соусом, а вкус станет более гармоничным. Томаты лучше нарезать непосредственно перед сборкой, чтобы блюдо не стало водянистым.
Пицца из кабачков на сковороде или в духовкеПицца из кабачков — интересная альтернатива обычному тесту. Овощная основа получается мягкой, а начинку можно выбрать по своему вкусу. Натрите два небольших кабачка и хорошо отожмите. Добавьте яйцо, 100 граммов сыра, три или четыре ложки муки, соль и специи. Выложите массу на противень, застеленный пергаментом, и сформируйте круглый корж толщиной примерно сантиметр.
Запекайте основу при 200 градусах 15–20 минут. Затем смажьте ее томатным соусом, разложите помидоры, грибы, колбасу, курицу или сладкий перец. Посыпьте сыром и верните в духовку еще на 10 минут. Не стоит перегружать кабачковую пиццу влажной начинкой. Большое количество помидоров или соуса размягчит корж. Если используете грибы, предварительно обжарьте их, чтобы лишняя жидкость ушла.
Кабачковый хлеб с лукомКабачковый хлеб с луком отличается мягким мякишем и приятным овощным ароматом. Его можно есть с супом, использовать для сэндвичей или подавать к салатам. Натрите кабачок, посолите и отожмите. Мелко нарежьте луковицу, обжарьте ее до мягкости и охладите. Соедините овощи с двумя яйцами, 200 граммами муки, разрыхлителем, солью, перцем и несколькими ложками растительного масла. Для вкуса подойдет твердый сыр или семена кунжута. Переложите тесто в форму для хлеба. Поверхность посыпьте кунжутом или сыром. Выпекайте при 180 градусах около 45–55 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить сухой. Не торопитесь вынимать хлеб из формы. Дайте ему немного остыть, иначе мякиш может помяться при нарезке. Лук допустимо заменить зеленым: он придаст выпечке свежий аромат.
Шоколадный пирог с кабачкамиКабачок уместен не только в закусках. Он делает шоколадный пирог влажным и мягким, при этом овощной вкус почти не ощущается. Такой десерт станет удачным способом использовать урожай и удивить гостей. Натрите один средний кабачок на мелкой терке. Смешайте его с двумя яйцами, 120–150 граммами сахара, несколькими ложками растительного масла и ванильным сахаром. В другой миске соедините муку, какао-порошок, разрыхлитель и щепотку соли. Объедините сухие и жидкие ингредиенты. При желании добавьте кусочки темного шоколада или орехи.
Переложите тесто в форму и выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой, покрыть шоколадной глазурью или подать с шариком мороженого. Для десерта лучше брать кабачок с нежной мякотью. Если он очень сочный, слегка отожмите стружку. Слишком много влаги сделает тесто тяжелым и увеличит время приготовления.