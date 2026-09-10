«Копать без разрешения»: Россиянам рассказали о скрытых угрозах на дачных участках

10 сентября 2026, 11:53

Эксперт Мособлгаз: любое копание на участке может стать фатальным

Фото: IStock/photo_world

Газопровод на собственном участке — это не просто труба под землёй, а объект повышенной опасности. В преддверии зимы владельцы частных домов часто затевают стройки или перепланировки, забывая о том, что даже установка забора может обернуться трагедией.





Заместитель главного инженера филиала «Северо-Западмособлгаз» Константин Куприенко в беседе с «Радио 1» предупредил: любое копание на участке без ведома газовиков может стать фатальным.





«Газопровод — это объект повышенной опасности, и его повреждения, даже минимальные, могут привести к серьёзным последствиям. Если мы знаем трассу газопровода, перед самостоятельными работами на участке нужно вызвать представителя Мособлгаза, чтобы согласовать работы», — подчеркнул он.

«Бывают различные аварийные ситуации. Например, при несогласовании земляных работ какими-то другими подрядными организациями возможно повреждение газопроводов. У нас ежегодно на все аварийные бригады проходят учения, где мы стараемся разобрать всевозможные ситуации, даже нестандартные. Бригады подготовлены, натренированы — все знают, куда идти и что делать», — заверил он.

«Если есть проблемы в работе, то нужно немедленно сообщить либо по телефону 112, либо 104. После этого дождаться прибытия аварийной бригады и как можно более подробно рассказать, где почувствовали запах газа и какие действия предприняли», — отметил собеседник.