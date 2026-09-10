Медики предупредили о синдроме «поджаренной кожи»
Привычка держать ноутбук на коленях или животе может быть опасна и иногда приводит к синдрому «поджаренной кожи». Об этом сообщила британский врач Мара Знаговяну в British Medical Journal, передает Daily Mirror.
Специалист объяснила, что тепловая эритема — это медицинский термин, обозначающий патологию, которая проявляется в виде красной пятнистой сыпи. Эта проблема возникает из-за длительного воздействия тепла на кожу. Обычно она встречается у взрослых, часто использующих грелки или бутылки с горячей водой. Однако в последнее время врачи стали фиксировать случаи тепловой эритемы и у детей, подчеркнула доктор.
В качестве примера Знаговяну привела случай с мальчиком, который учился дома и проводил за ноутбуком до восьми часов в день. Он держал устройство на животе, в том числе во время физических упражнений. Сначала родители приняли появившуюся сыпь за синяки, но результаты анализов и обследований не выявили никаких отклонений.
После того как медики установили причину и пациент перестал использовать ноутбук в качестве грелки, сыпь исчезла. Эксперты советуют избегать размещения нагревающихся устройств непосредственно на коже, так как длительное тепловое воздействие может вызвать стойкие изменения цвета кожи.
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