Медики предупредили о синдроме «поджаренной кожи»

10 сентября 2026, 12:15

Daily Mirror: Нахождение ноутбука на животе вызывает синдром «поджаренной кожи»

Фото: iStock/Olena Vasylieva

Привычка держать ноутбук на коленях или животе может быть опасна и иногда приводит к синдрому «поджаренной кожи». Об этом сообщила британский врач Мара Знаговяну в British Medical Journal, передает Daily Mirror.