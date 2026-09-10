Как научиться читать в 2 раза быстрее и перестать возвращаться к одной и той же строчке? Эти методы скорочтения точно помогут
Одна книга может «проглатываться» за вечер, а нудный учебник, научная работа или важный доклад заставляют часами возвращаться к одним и тем же строкам. Средняя скорость чтения составляет около 200–250 слов в минуту, однако специальные техники позволяют заметно ускорить работу с текстом — правда, у скорочтения есть ограничения и неожиданные мифы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Что такое скорочтение
Скорочтение — это не просто умение быстро пролистывать страницы глазами, а навык захватывать суть текста с высокой скоростью, не теряя при этом понимания смысла прочитанного: структуры, сути, мыслей автора.
Среднестатистический человек читает примерно 200 слов в минуту, тогда как скорочтением обычно называют темп от 400–500 слов в минуту. По данным ВЦИОМ, средний читающий россиянин осиливает по пять книг каждые три месяца.
История быстрого чтения началась задолго до появления современных тренажеров. В Древней Греции существовал способ письма «бустрофедон»: каждая новая строка разворачивалась в противоположную сторону, поэтому взгляду приходилось совершать меньше движений. Основу современного скорочтения связали с исследованиями офтальмолога Эмиля Жаваля, изучавшего движения глаз при чтении в конце XIX века. А первое полноценное пособие Reading Dynamics Course Guide выпустила в 1958 году школьная учительница Эвелин Вуд.
Что мешает быстрому чтению
При чтении глаза фиксируют определенные группы букв и перемещаются между ними с помощью микродвижений — саккад. Четче всего человек видит информацию в фовеальной области, хуже — в парафовеальной и значительно слабее — на периферии. Фовеальная зона примерно соответствует площади большого пальца на расстоянии вытянутой руки.
Быстрому чтению мешают несколько факторов. Один из них — ограниченное периферическое зрение: из-за него приходится последовательно переходить от слова к слову. Другой — регрессия, то есть возвращение глаз к уже прочитанным словам или строкам. Такое происходит и с юридическими документами, и с художественными произведениями, когда читатель возвращается за деталями.
Еще одна причина — субвокализация, мысленное проговаривание текста. Она помогает усваивать информацию, но ограничивает темп. Наконец, скорость снижается при недостаточной концентрации: внимание переключается на посторонние раздражители, и смысл приходится искать повторно.
Как избавиться от субвокализации
Один из распространенных способов ускорения — подавление субвокализации. Метод советского лингвиста и психолога Николая Ивановича Жинкина предполагает выстукивание определенного ритма во время чтения. Для этого можно использовать карандаш или метроном. Ритм не должен совпадать с темпом внутренней речи, чтобы затормозить привычное проговаривание.
Есть и другой вариант: одновременно читать про себя и вслух произносить хорошо знакомый текст — частушки, скороговорки или стихотворения. Первое время понимание действительно может ухудшиться, однако тренировки должны помочь подавить привычную артикуляцию.
При чтении также используют указатель — палец, карандаш или другой предмет. Он задает глазам темп. Схожий прием заключается в том, чтобы закрывать уже прочитанный участок карточкой или листом бумаги: это не позволяет взгляду возвращаться назад.
Как расширить периферическую зону взгляда
Для расширения периферического зрения применяют таблицы Шульте и клиновидные таблицы. В таблице Шульте взгляд фиксируется на центральном числе, а расположенные вокруг цифры нужно стараться воспринимать боковым зрением, не переводя на них глаза.
Так тренируется способность воспринимать несколько символов одновременно вместо последовательного сканирования. В обычном режиме зрение концентрируется на центральной зоне сетчатки, тогда как упражнения должны расширять объем воспринимаемой информации.
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Клиновидные таблицы работают по похожему принципу. Сначала внимание удерживается на центральном столбце, после чего взгляд постепенно перемещается вниз, а боковые числа проговариваются вслух. Цель — научиться одновременно видеть информацию справа и слева от центральной области.
Техники скорочтения
Диагональное чтение, которое также называют беглым просмотром или скиммингом, предназначено прежде всего для быстрого ознакомления с несложными текстами на знакомую тематику. Взгляд перемещается от верхнего левого угла к правому нижнему, а читатель выхватывает ключевые слова и смысловые блоки.
Фоточтение строится на предварительном просмотре и последующем возвращении к наиболее важным фрагментам. Сначала нужно сконцентрироваться, затем изучить структуру материала, подзаголовки и заключение. После этого страницы быстро просматриваются, чтобы сформировать общее представление о тексте, а затем важные части перечитываются уже внимательнее.
Есть и более необычные упражнения. Например, чтение наоборот: текст начинают читать с конца. Фраза «это предложение повысит вашу концентрацию» превращается в «юицартнецнок ушав тисывоп еинежолдерп отэ». Такой прием заставляет полностью сосредоточиться и сразу замечать потерю внимания.
Быстро прочитать текст недостаточно — информация должна закрепиться. В книге Павла Палагина «Скорочтение на практике» описана техника «Сбор урожая», которая предполагает остановку после каждого законченного смыслового блока.
Сначала нужно сделать паузу и отвести глаза от текста. Затем представить содержание в виде образа, схемы или ситуации и выделить главные аспекты. После этого следует кратко проговорить своими словами суть прочитанного.
При самом чтении рекомендуется избегать артикуляции. Для этого предлагают плотно сжимать губы или прикусывать язык. Важные мысли также можно отмечать текстовыделителем, не выделяя больше 10 слов на одну мысль.
Еще одна техника называется rapid serial visual presentation, или RSVP. Специальные приложения показывают слова быстро и ритмично, с правильным выравниванием. Такой подход не позволяет перечитывать текст и возвращаться назад, а также уменьшает возможность проговаривать слова про себя.
Однако вокруг RSVP тоже есть спорные утверждения. Основатели Spritz заявляли, что на саккады приходится 80% времени чтения, а на обработку контента — 20%. При этом исследования показывают, что мозг продолжает обрабатывать текст и во время перемещения взгляда, а скорость считывания информации при RSVP на практике примерно соответствует обычной.
Минусы скорочтения
У скорочтения есть несколько разновидностей:
- Линейное предполагает последовательное чтение слева направо с высокой скоростью и минимальным количеством возвратов.
- Диагональное помогает просматривать новости, отчеты и презентации.
- Вертикальное используется для аналитических материалов, таблиц и справочников, а смысловое, или аналитическое, ориентировано на научную литературу и требует умения выделять ключевые мысли и отбрасывать второстепенное.
При этом скорочтение подходит не для любого текста. Исследования показывают, что увеличение скорости может негативно сказываться на глубине понимания. Один из главных мифов заключается в том, что любую информацию можно одинаково быстро усвоить.
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Показателен пример Джона Кеннеди, который, как известно, мог за несколько минут прочитать целиком выпуск Washington Post. Однако он был глубоко погружен в информационную повестку газеты, поэтому его способ чтения правильнее назвать беглым просмотром, скиммингом или чтением по диагонали.
Не подтверждается и идея о том, что значительную часть текста можно без последствий пропускать. Даже служебные слова участвуют в формировании смысла: эксперименты показывали, что люди хуже понимали материалы, из которых такие слова намеренно удаляли.
Читать больше — тоже тренировка
Универсальной техники, которая мгновенно превратит человека в сверхбыстрого читателя, нет. Скорость можно повышать с помощью тренировок, но при этом приходится самостоятельно искать баланс между темпом и глубиной понимания.
Профессор психологии Марк Зейденберг считает, что лучший способ научиться читать быстро и не терять смысл — читать больше. Чем больше человек знакомится с разными текстами, словами, стилями и жанрами, тем шире становятся его фоновые знания и тем сложнее лингвистическая сеть, на которую он опирается при чтении.
Для тренировок также существуют специальные тексты: их могут поворачивать на 90 градусов, писать вверх ногами, лишать отдельных букв или закрывать различными «решётками» и «паутинками». Используют и онлайн-тренажеры, в том числе таблицы Шульте.
Когда начинать обучение
Осваивать скорочтение можно в разном возрасте, но подход зависит от уровня подготовки. Детям 5–9 лет интенсивное обучение скорости не рекомендуют: важнее сформировать базовые навыки чтения, понимание текста, фонематическое восприятие и интерес к книгам.
В 10–13 лет, если ребенок уже хорошо читает и понимает написанное, можно постепенно вводить упражнения на периферическое зрение, концентрацию и подавление артикуляции. Для старших школьников и взрослых скорочтение особенно актуально при работе с большим объемом учебной и научной информации.
В итоге быстрый способ чтения — это не одно упражнение, а набор приемов: работа с периферическим зрением, уменьшение регрессий, подавление субвокализации, выделение главного и постоянная практика. При этом скорость не должна становиться самоцелью: если вместе с ней исчезает понимание текста, польза такого чтения оказывается значительно меньше.