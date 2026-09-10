10 сентября 2026, 13:09

Фото: iStock/Canetti

Одна книга может «проглатываться» за вечер, а нудный учебник, научная работа или важный доклад заставляют часами возвращаться к одним и тем же строкам. Средняя скорость чтения составляет около 200–250 слов в минуту, однако специальные техники позволяют заметно ускорить работу с текстом — правда, у скорочтения есть ограничения и неожиданные мифы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое скорочтение Что мешает быстрому чтению Как избавиться от субвокализации Как расширить периферическую зону взгляда Техники скорочтения Минусы скорочтения Читать больше — тоже тренировка Когда начинать обучение

Что такое скорочтение

Что мешает быстрому чтению

Фото: iStock/Julia Gomina

Как избавиться от субвокализации

Как расширить периферическую зону взгляда

Побороть лень легче, чем кажется: что на самом деле скрывается за привычным «не хочу» и как вернуть себе желание действовать?

Техники скорочтения

Фото: iStock/Fernando Rincon

Минусы скорочтения

Линейное предполагает последовательное чтение слева направо с высокой скоростью и минимальным количеством возвратов.

Диагональное помогает просматривать новости, отчеты и презентации.

Вертикальное используется для аналитических материалов, таблиц и справочников, а смысловое, или аналитическое, ориентировано на научную литературу и требует умения выделять ключевые мысли и отбрасывать второстепенное.

«Но он же не глупый»: почему родители годами не замечают аутизм у ребёнка и влияют ли прививки на его появление? Вся правда о заболевании

Читать больше — тоже тренировка

Фото: iStock/gpointstudio

Когда начинать обучение