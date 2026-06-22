«Качели и атмосферный дождевой фронт»: Синоптик рассказал, как поменяется погода в Москве и области

22 июня 2026, 13:57

Синоптик Шувалов: на Москву и Подмосковье движется дождевой фронт

Фото: iStock/Yury Karamanenko

На Москву движется дождевой фронт, который принесет с собой грозы и кратковременное похолодание. Однако, по словам синоптиков, паниковать не стоит — уже к выходным погода наладится, а в начале июля жителей столичного региона, возможно, ждет долгожданная 30-градусная жара.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что атмосферный дождевой фронт уже начал оказывать влияние на погоду, однако уже со вторника все кардинально изменится.





«Наступит комфортный, сухой период, который продлится как минимум до середины недели. Температура сильно не понизится: 21—23°С в дневные часы. Ночи останутся довольно прохладными для середины лета, столбики термометров будут опускаться до отметки около +10°С, что немного ниже климатической нормы», — отметил он.

«По температуре случится небольшой шажок вниз — 17—19°С в дневные часы. Жителям стоит учитывать это при планировании прогулок, особенно в вечернее время. На выходные рисуется более благоприятная картина: вернется погода без осадков, и опять столбики термометров поползут выше двадцати, ближе к 22—24°С. Так что, не всё так печально и серо», — уточнил Александр Шувалов.